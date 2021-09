Gwałtowny wzrost rezerwacji biletów w UK po złagodzeniu zasad podróży. Linie lotnicze szykują się na najlepszy weekend w tym roku

Biura podróży i linie lotnicze uważają, że będzie to najlepszy dla nich weekend w tym roku.

Po ogłoszeniu w piątek przez ministra transportu złagodzenia zasad dotyczących podróży, w tym także wymogu testów, firmy turystyczne poinformowały o gwałtownym wzroście rezerwacji związanych z wyjazdami zagranicznymi.

Od 4 października obowiązujący jeszcze system sygnalizacji świetlnej z klasyfikacją krajów do list red, amber i green, zostanie mocno uproszczony w Anglii i zastąpiony podziałem na listę red i… resztę. Zlikwidowane zostaną listy amber i green. Podobnie uproszczone zostały wymogi związane z testami.

Nowe zasady dotyczące testów dla podróżnych

Zgodnie z decyzją rządu testy PCR nie będą wymagane dla w pełni zaszczepionych osób wracających do Anglii - osoby zaszczepione nie będą musiały robić testu przed wyjazdem z jakiegokolwiek kraju, który nie znajduje się na liście red. Grant Shapps poinformował, że w październiku testy PCR robione drugiego dnia po powrocie zostaną zastąpione tańszym testem przepływu bocznego. Natomiast podróżni, którzy nie są zaszczepieni, przyjeżdżający z krajów znajdujących się na liście red, będą nadal zobowiązani do robienia testów zarówno przed podróżą, jak i drugiego i ósmego dnia po przyjeździe do Anglii.

Wzrost rezerwacji biletów

Jak podają firmy turystyczne i przewozowe – po ogłoszeniu złagodzenia zasad dla podróżnych nastąpił wzrost rezerwacji biletów. Dyrektor generalny biura podróży Thomas Cook powiedział w piątek, że klienci „już dokonują rezerwacji” po ostatnich zmianach dotyczących podróży, a firma przeżywa w tym roku drugi najlepszy dzień pod względem rezerwacji biletów w piątek i spodziewa się „najlepszego jak dotąd weekendu”.

Rezerwacje wzrosły podobno „o ponad 200 proc. w porównaniu do sierpnia”.

- Opierając się na naszych dzisiejszych rezerwacjach, spodziewam się, że ten weekend będzie najlepszy pod tym względem w tym roku, o ile ludzie skorzystają z ofert, nowych łatwiejszych zasad testowania i uproszczonego systemu podróży międzynarodowych – dodał szef firmy.

Linie lotnicze jak British Airways i easyJet także przyjęły z zadowoleniem złagodzenie regulacji i odnotowują wzrost rezerwacji biletów, jednak nadal apelują do rządu, aby całkowicie zlikwidował wymóg testów.