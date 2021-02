Gwałtownie wzrosła liczba osób na furlough. Na przymusowy urlop częściej wysyłane są kobiety

Fot. Getty

Liczba mieszkańców UK przebywających na furlough gwałtownie wzrosła w styczniu 2021 po ogłoszeniu trzeciego lockdownu. Na przymusowy urlop częściej wysyłane są kobiety niż mężczyźni. Jak dużo brytyjskich pracowników przebywa obecnie na furlough?

Aż o 700 000 wzrosła w styczniu liczba mieszkańców Wielkiej Brytanii wysłanych na furlough. Gwałtowny skok w statystykach nastąpił po wprowadzeniu trzeciego lockdownu.

Gwałtownie wzrosła liczba osób na furlough

Ministerstwo Skarbu opublikowało najnowsze dane, dotyczące brytyjskich pracowników wysłanych na przymusowy urlop z powodu lockdownu. Pod koniec stycznia łączna liczba osób na furlough sięgała już 4,7 miliona. Oznacza to, że w styczniu przybyło kolejne 700 000 osób na furlough.

Jednym z najbardziej dotkniętych kryzysem związanym z pandemią i lockdownem jest sektor hotelarski, w którym na furlough w styczniu przebywało 1,15 miliona pracowników. Jest to wzrost o 3 proc. w stosunku do końcówki 2020 roku.

Przypomnijmy, że celem programu furlough jest zapobieganie masowym zwolnieniom w czasie pandemii. Dzięki rządowemu finansowaniu, pracodawcy nie muszą zwalniać pracowników, dla których aktualnie nie mają pracy, ale mogą wysłać ich na przymusowy urlop, dofinansowany przez władze. Ze Skarbu Państwa na furlough wypłacono już około 53,8 miliarda funtów.

Według opublikowanych danych, 1,5 miliona pracowników korzystających z programu furlough jest zatrudnionych w dużych firmach - jest to jednak zaledwie 9 proc. wszystkich pracowników dużych firm uprawnionych do furlough. Z kolei pracownicy małych brytyjskich przedsiębiorstw, zatrudniających od dwóch do czterech pracowników, są wysyłani na furlough znacznie częściej - z przymusowych urlopów korzysta około 36 proc. pracowników z tej grupy.

Ponadto, dane rządowe wciąż pokazują, że większe szanse na przymusowy urlop mają przeważnie kobiety w UK. W Londynie i Irlandii Północnej proporcja jest jednak odwrotna, co oznacza, że na furlough przebywa więcej mężczyzn niż kobiet.