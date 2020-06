Gwałtownie spadają ceny mieszkań w UK. Najszybciej od ostatniego kryzysu w 2009 roku

Odnotowano najszybszy spadek cen mieszkań w UK od czasu ostatniego kryzysu finansowego w 2009 roku. Potencjalni klienci twierdzą, że nie wrócą na rynek nieruchomości przez kolejne sześć miesięcy.

Spadają ceny mieszkań w UK

Średnia cena domu w maju spadła o 1,7 proc. w porównaniu z ubiegłym miesiącem do 218 902 funta, co jest największym miesięcznym spadkiem od lutego 2009 roku. Z kolei roczny wzrost cen mieszkań w UK zwolnił do 1,8 proc. w porównaniu z 3,7 proc. w kwietniu, co jest największym spowolnieniem od grudnia.

Na początku 2020 roku zanim doszło do obecnego kryzysu związanego z pandemią, rynek nieruchomości w UK zaczął się umacniać, co było efektem ostatnich grudniowych wyborów parlamentarnych.

Przez ogólnokrajowy lockdown wprowadzony przez rząd 23 marca w związku z pandemią koronawirusa rynek nieruchomości oraz gospodarka znalazły się w zawieszeniu.

Przeprowadzki zostały ograniczone jedynie do tych, które były absolutnie konieczne. Agenci nieruchomości nie mogli wystawiać na sprzedaż nowych nieruchomości, a zainteresowani potencjalni klienci mogli oglądać nieruchomości jedynie wirtualnie.

Po siedmiu tygodniach lockdownu rynek nieruchomości otworzył się w połowie maja. Z danych HMRC wynika, że transakcje dotyczące domów i mieszkań spadły o 53 proc. w kwietniu w porównaniu do tego samego miesiąca w 2019 roku, podobnie stało się z zainteresowaniem kredytami hipotecznymi.

Wyprowadzka po lockdownie

Okazuje się jednak, że coraz więcej osób myśli o wyprowadzce, gdy tylko skończy się lockdown. 15 proc. osób twierdzi, że podjęły decyzję o przeprowadzce w czasie izolacji i z jej powodu. Jedna trzecia przyznaje, że inaczej teraz myśli o swoim domu, zwłaszcza o konieczności posiadania ogrodu oraz bardziej przestrzennym lokum. 22 proc. mieszkańców Wysp rozważa polepszenie swoich obecnych warunków mieszkaniowych.

Polecane: "Kupiłem mieszkanie w UK - PRZEGRAŁEM ŻYCIE" - zobacz NAJNOWSZY hit YouTube`a! [wideo]