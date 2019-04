Guy Verhofstadt nie ma złudzeń: twardy Brexit jest „prawie nieuchronny”

Twardy Brexit jest "prawie nieuchronny" - tak po wczorajszym głosowaniu sytuację Wielkiej Brytanii ocenił eurodeputowany Guy Verhofstadt. W podobnym tonie wypowiadał się szef brexitowych negocjatorów, Michel Barnier.

Były premier Belgii, przewodniczący Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) zajmujący się koordynację Brexitu ze strony unijnej skomentował wyniki poniedziałkowego głosowania w Izbie Gmin. Przypomnijmy, że w dniu wczorajszym brytyjscy parlamentarzyści odrzucili wszystkie alternatywne scenariusze dotyczące wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Ponownie! Deputowani powiedzieli NIE dla unii celnej, NIE dla wspólnego rynku 2.0, NIE dla referendum ratyfikacyjnego i NIE dla przejęcia kontroli nad Brexitem przez parlament.

Verhofstadt nie ma wątpliwości, że wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych bez umowy jest w tej chwili "prawie nieuchronne". - Izba Gmin znowu zagłosowała przeciwko wszystkim alternatywom. Środa jest ostatnią szansą dla Zjednoczonego Królestwa wyjścia z impasu lub stanięcia w obliczu otchłani - komentował europolityk.

Dodajmy, że zaledwie tydzień temu Guy Verhofstadt pozostawał optymistą, jeśli idzie o proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii. Wraz z przejęciem inicjatywy politycznej przez posłów parlamentu wydawało się, że wszystko znajduje się na dobrej drodze, aby Londyn pożegnał się z Brukselą w "pokojowy" sposób. Zapewniał on również, że "drzwi do Europarlamentu pozostają otwarte" jeśli idzie o wypracowanie bliższych relacji między Wspólnotą, a UK w najbliższej przyszłości.

