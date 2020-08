GUS opublikował dane dotyczące RECESJI w Polsce. Czy nad Wisłą sytuacja gospodarcza jest lepsza niż w UK?

Fot. Getty

W połowie tygodnia Office for National Statistics poinformowało, że Wielka Brytania wkroczyła w recesję, a także że spadek gospodarczy rzędu 20,4 proc. jest największy od czasu wprowadzenia na Wyspach statystyk. Jak na tle Zjednoczonego Królestwa plasuje się Polska? Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie dane za II kwartał.

W porównaniu do Wielkiej Brytanii, podobnie zresztą jak do wielu państw Unii Europejskiej, Polska może się jawić jak zielona wyspa (podobnie było zresztą w czasie kryzysu ekonomicznego przełomu 2008/2009). W II kwartale, a zatem od kwietnia do czerwca, polska gospodarka skurczyła się „tylko” o 8,9 proc. (i o 8,2 proc. rok do roku). Spadek PKB jest zatem znacznie mniejszy, niż w Wielkiej Brytanii (20,4 proc.), Hiszpanii (18,5 proc.), Niemczech (10,1 proc. Q2, 11,7 proc. rdr) i Francji (13,8 proc. Q2, 19 proc. rdr). W okresie wiosennym Polska poradziła też sobie lepiej niż jej sąsiedzi – Czechy (8,4 proc.), a także Słowacja i Węgry, gdzie PKB spadło o ponad 10 proc. rdr.

Sytuacja gospodarcza w Polsce nie taka zła

Ekonomiści są umiarkowanymi optymistami, ponieważ na tle innych gospodarek europejskich Polska, mimo znaczącego spadku PKB (8,9 proc. w porównaniu do I kwartału to najgorszy wynik w ostatnich 25 latach), nie doznała aż takiego ekonomicznego szoku. - Spadek PKB okazał się mniejszy od średnich oczekiwań rynkowych, a po drugie, na tle innych krajów europejskich, jest mimo wszystko jednym z najlepszych wyników – zaznacza Monika Kurtek z Banku Pocztowego, cytowana przez TVN24 Biz. - W trzecim kwartale, po odmrożeniu gospodarki, dynamika PKB będzie już wyższa od zanotowanej w drugim kwartale, jest jednak mało prawdopodobne, abyśmy zobaczyli już wartości dodatnie – dodaje ekonomistka, wyjaśniając również, że w skali całego roku spadek PKB nie powinien przekroczyć 3,5 proc. (o ile sytuacja epidemiologiczna znów nie doprowadzi do rozszerzonego lockdownu) i przewidując, że w 2021 r. Polska powinna zanotować wzrost PKB na poziomie ok. 3,3 proc.