Grzybobranie w Wielkiej Brytanii - jak wygląda zbieranie grzybów w Szkocji? [wideo]

Nie ma to jak wyjazd na łono przyrody za miasto, do pięknego lasu - a jak las, to przecież grzyby!

Popularny polski vloger na Wyspach, Piotr Pijanowski, wyjechał z Glasgow i ruszył do Carron Valley. W jakim celu?W szkockim lesie zaczął się rozglądać za grzybami - warto w tym miejscy dodać, ze w Szkocji obowiązuje inne regulacje, niż np. w Anglii. Można więc tam zbierać grzyby na własny użytek, o ile nie zbieramy ich np. w parku narodowym. A dzięki panującemu w Szkocji klimatowi naprawdę jest co zbierać!

Zobaczcie sami:

Po więcej informacji na temat zbierania grzybów w Szkocji odsyłamy na oficjalną stronę

CZYTAJ TEŻ: Przypominamy – bez odpowiednich pozwoleń zbieranie grzybów w UK jest zakazane!

Przypominamy, że za zbieranie grzybów na terenie, gdzie jest to zabronione można zapłacić nawet kilkaset funtów kary.

W Wielkiej Brytanii kwestię tę reguluje prawo sięgające 1878 roku według którego, zarówno grzyby, jak i kasztany są ważnym źródłem pożywienia dla zwierząt i środowiskiem życia dla wielu owadów. Wielu imigrantów, także tych z Polski, pośród których rekrutują się zapaleni grzybiarze, nie ma pojęcie o tych regulacjach.

Przypominamy również o tym, że zbieranie grzybów na sprzedaż jest niezgodne z brytyjskim prawem - jeśli już zdobyliśmy pozwolenie to nie możemy sprzedawać zebranych okazów. Podczas "łowów" trzeba również uważać, aby nie uszkodzić ściółki leśnej - jest to traktowane jako wykroczenie i grozi mandatem karnym.