Gry maszyny na prawdziwe pieniądze — plusy i minusy rozgrywki

Zapoznaj się z możliwościami rozgrywki, jakie zapewniają dzisiejsze automaty do gier i dowiedz się o ich największych zaletach oraz wadach.





Zalety i wady gry maszyny na prawdziwe pieniądze

Automaty do gier jeszcze jakiś czas temu były niepozorną rozrywką losową, która stanowiła raczej przyjemny dodatek w kasynach stacjonarnych. Wszyscy „prawdziwi” gracze kierowali się do ruletki, blackjacka, czy innej popularnej zabawy stołowej, a sloty spełniały funkcję niszowej rozgrywki na jakiś czas. Sytuacja jednak uległa diametralnej zmianie, kiedy gry losowe zaczęły wchodzić do Internetu. Szybko okazało się, że automaty do gier zapewniają znacznie bardziej interesującą rozgrywkę, co sprawiło, że Internauci dosłownie rzucili się na tę pozornie prostą rozgrywkę. W ten sposób już dzisiaj Verde Casino jest w stanie zaproponować swoim odbiorcom nawet kilka tysięcy pozycji z tą zabawą.

Co ciekawe, w dzisiejszych czasach gracze wymagają na swoich operatorach, żeby udostępniali im praktycznie nieskończony dostęp do slotów i standardem stało się, że 90% gier dostępnych w dowolnym salonie gier, to właśnie maszyny. Dlaczego sloty stały się aż tak popularne? Sprawdź wszystkie zalety i wady rozgrywki przy grze tego typu i przekonaj się sam o źródle popularności tej zabawy.

Zalety gry maszyny na prawdziwe pieniądze

Z pewnością łatwiej będzie zacząć od zalet, bo to zdecydowanie przyjemniejsza kwestia. Ponadto warto tutaj zaznaczyć, że każdy gracz ma inne wymagania w kwestii rozgrywki, więc z pewnością bez najmniejszego problemu będzie w stanie dodać kilka zalet tej zabawy od siebie. My jednak postaramy się wspomnieć o tych najważniejszych.

Prostota rozgrywki

Automaty do gier to z pewnością jedna z najprostszych zabaw losowych. Najczęściej wystarczy po prostu wybrać zakład i włączyć losowanie. Sloty nie pozwalają na żadną ingerencję w rozgrywkę, dokonywanie istotnych wyborów, czy stosowanie zaawansowanych strategii. Dlatego bez względu na doświadczenie — każdy tutaj ma równe szanse, które są jasno określone przez RTP i zmienność wyników.

Różnorodnośćformy

Pomimo swojej prostoty, automaty mogą przyjąć różną formę, która ewoluowała w ciągu lat. Na pierwszym slocie losowało się po prostu jeden symbol. Następnie pojawiały się kolejne rolki, co zaczęło definiować rodzaj zabawy:

klasyki — 3x3;

standardowe — 5x3;

niestandardowe — nawet 6x7.

To wszystko ma ogromny wpływ na rozgrywkę. Im więcej symboli na ekranie i linii wypłacających, tym łatwiej jest złożyć kombinację wygrywającą, a twórcy muszą korygować wartość wygranych w stosunku do zakładu. To wszystko ma wpływ na dynamikę oraz potencjalne wygraneо i dzięki tak bardzo rozbudowanym możliwościom każdy może sobie wybrać taką grę, która dostarczy mu żądanych emocji.

Zróżnicowane funkcje bonusowe

Dzisiejsze automaty do gier prawie zawsze są w stanie zaproponować jakieś funkcje bonusowe. Najczęściej spotykane to Wild, Scatter, darmowe spiny, czy mnożnik wypłaty. Wszystko zależy także od typu gry i jedynym rodzajem, który minimalizuje funkcje specjalne, jest klasyczny automat, w którym najistotniejsze są kombinacje symboli. Jednak dzisiejsze automaty do gier są w stanie zaproponować znacznie więcej — funkcje dostosowane do tematyki, Megaways, Bonus Buy i tak dalej. Nie ma tutaj ograniczeń, a twórcy mogą dodać dowolne premie, co znacząco wpływa na przyjemność płynącą z rozgrywki.

Możliwość dostosowania do dowolnej tematyki

Automaty do gier to zabawa, którą można dostosować do dosłownie każdej tematyki. Wystarczy zajrzeć w dowolną bibliotekę gier, a znajdzie się setki gier przygodowych, owocowych, na bazie filmów seriali lub zespołów muzycznych. Twórcy mają tutaj wolną rękę i jeśli na horyzoncie pojawi się coś, co może potencjalnie zainteresować odbiorców, to ktoś z pewnością to stworzy.

Ogromny dostęp do gier

Sloty są wydawane codziennie. Setki firm zajmujących się tworzeniem gier losowych, nieustannie pracują nad nowymi produkcjami i nowości pojawiają się bez przerwy, co sprawia, że zawsze można liczyć na jakąś nowość. Ten stan utrzymuje się już od ponad dekady, dzięki czemu na rynku można już teraz wyróżnić ponad 20 000 wysokiej klasy automatów do gier, a przeciętne kasyno zawiera w sobie od 2 000 do 5 000 tytułów. W środowisku internetowej rozgrywki przy automatach nie ma czasu na nudę — tutaj zawsze znajdzie się jakaś perełka lub premiera, która właśnie ujrzała światło dzienne.

Wady rozgrywki przy automatach do gier

Oczywiście swoboda zaprezentowana powyżej ma również swoje wady, z których zawsze warto zdawać sobie sprawę.

Po pierwsze — te ogromne możliwości wynikają przede wszystkim z prostoty rozgrywki. Każdy automat do gier działa na tych samych zasadach. Gracz wybiera zakład, klika jeden przycisk i odbywa się losowania. Kolejna i wszystkie dalsze rundy wyglądają tak samo. Jedyne różnice, na jakie można liczyć to efekty wizualne, ale praktycznie nigdy po kliknięciu losowania, nie ma się żadnego wpływu na rozgrywkę. Dlatego doświadczony gracz z czasem przestaje zwracać uwagę na otoczkę danej gry i liczą się dla niego wyłącznie liczby. W takim pryzmacie praktycznie każdy slot będzie wyglądał tak samo.

Maszyny do gier mają z reguły znacznie niższy RTP niż gry stołowe. Kiedy w ruletkach i blackjacku standardem jest zwrot na poziomie około 97-99%, to na slotach od tych wartości należy odjąć kilka procent. 93-95% to wartości, jakie można najczęściej spotkać na automatach do gier. Pozornie są to niewielkie różnice, ale przy dłuższej rozgrywce mogą być zauważalne.

