Styl życia Grupy na Facebooku są dosłownie zalewane fałszywymi informacjami i ostrzeżeniami

Członkowie lokalnych grup na Facebooku są narażeni na setki postów zawierających fałszywe informacje, w tym kłamliwe raporty o zaginionych dzieciach lub pojawieniu się śmiercionośnych węży sieją panikę i dezinformację.

Największy portal społecznościowy wręcz roi się od fake newsów. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez organizację charytatywną Full Fact zajmująca się fact checkingiem w social mediach, w facebook`owych grupkach zrzeszających lokalne społeczności znajduje się do 1200 fałszywych postów.

Czemu ma służyć sianie dezinformacji w mediach społecznościowych? Według Full Fact posty te mogą sprawić, że ludzie poczują się przytłoczeni i przerażeni budzącymi strach informacjami. Co więcej, takie działania mają również sprawić, że użytkownicy social mediów staną się mniej ufni w autentyczne wiadomości ze sprawdzonych źródeł lu prośby o pomoc od innych.

Nie jest jasne, dlaczego te treści są rozpowszechniane, chociaż Full Fact twierdzi, że może to być sposób na zarabianie pieniędzy lub promowanie jakiegoś produktu albo danej usługi. Często post jest edytowany po tym, jak zyskał dużą ilość reakcji i zaangażował wiele osób, aby promować dosłownie wszystko, od serwisów cashbackowych, po pieluszki dla dzieci „za darmo”.

Fałszywe informacje plagą lokalnych grup na Facebook`u

Dochodzenie przeprowadzone przez Full Fact wykazało, że dezinformacja występowała w grupach zrzeszających mieszkańców 100 różnych obszarach Wielkiej Brytanii, od Dundee w Szkocji po Bicester w Oxfordshire, jak czytamy na łamach „The Guardian”.

Jakie nieprawdziwe treści były rozpowszechniane? Ludzie błagali o pomoc w odnalezieniu zaginionych psów i dzieci. Setki osób udostępniło na Facebooku fałszywy post na temat rannego psa, który najwyraźniej został znaleziony po potrąceniu przez samochód w Dunfermline.

Jak zwracają uwagę analitycy Full Fact wiele udostępnianych treści skupiało się na zaginionych dzieciach i emerytach. Inne raporty twierdziły, że ulicami grasują seryjni mordercy i mężczyźni z nożami. Do brutalnych ataków miało dochodzić w całym UK, w Aberdeenshire, Bicester, Chesterfield, Glasgow i Irlandii Północnej.

Jaka jest skala dezinformacji na FB?

Steve Nowottny z Full Fact, stwierdził, że „sama skala” znalezionych fałszywych postów „jest trudna do pojęcia”. Co więcej, nie ma on wątpliwości, że w niektórych przypadkach to tylko „czubek góry lodowej”.

– Oszuści wyraźnie zidentyfikowali ogromny zasięg, jaki mogą mieć te posty, a lokalne grupy na Facebooku na całym świecie są obecnie zalewane fałszywymi informacjami – komentuje Nowottny, jak cytujemy za „Guardianem”.

– Teraz publikując autentyczne ostrzeżenia o niebezpieczeństwach, i autentyczne wpisy od osób desperacko proszących o pomoc, na przykład osób poszukujących zaginionych bliskich lub zwierząt domowych mogą zostać po prostu zignorowane w obawie, że ma się do czynienia z fałszywą informację – podsumowuje.

