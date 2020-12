Grudzień 2020 - jak wygląda podróż samochodem z UK do Polski? [WIDEO]

Powrót z Wielkiej Brytanii samochodem przez EuroTunnel - jak wygląda? Czego można się spodziewać? Czy na graniach są kontrole?

"Jak aktualnie wygląda tranzyt samochodem z Wielkiej Brytanii do Polski? Czego możecie się spodziewać na granicach? Czy są kontrole? Tego wszystkiego dowiecie się z dzisiejszego filmu. Zapraszam do oglądania do końca aby zobaczyć całą trasę z Londynu do Krakowa" - czytamy w opisie najnowszego filmiku autorstwa Edyty Stępień, popularnej polskiej vlogerki w UK, która już nie raz gościła na naszych łamach.

Jak jazda samochodem z UK do Polski?

Zapraszamy do obejrzenia "bardzo praktycznego" filmu dotyczącego tranzytu z Wielkiej Brytanii do Polski w grudniu 2020. Jak wygląda przejazd samochodem z Wysp do PL w obecnym czasie? Zapraszamy do obejrzenia materiału:

Czego można się spodziewać? Czy na graniach są kontrole?

