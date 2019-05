Grubość portfeli Brytyjczyków miała wpływ na decyzje o Brexicie - ustalili naukowcy

Naukowcy z uniwersytetów w Bristolu, Warwick oraz ETH Zurich wzięli pod lupę zależność między zawartością porfeli poszczególnych Brytyjczyków, a ich opinia odnośnie Brexitu. Do jakich wniosków doszli?

Ich analizie zostało poddanych 800 osób na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających referendum z czerwca 2016. Do jakich wniosków doszli? Bardzo ciekawych! Otóż jak się okazało nie tyle poglądy decydowały o tym, czy jakiś Brytyjczyk zagłosował za "remain" lub "leave", ale kluczowe znaczenie miała jego sytuacja finansowa. Osoby, które same siebie opisały, jako znajdujące się w trudnej sytuacji pod tym względem były bardziej skłonne opowiedzieć się za Brexitem, niż ci, których finanse były bardziej stabilne.

Fascynujące wydaje się to, że czynnikiem determinującym głos przeciwko lub za nie był tyle realny stan portfela danej osoby, ale jej całkiem subiektywne poczucie bezpieczeństwa finansowego. Według profesora Eugenio Proto z Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Bristolu był to "najsilniejszy z czynników" decydujący o opinii na temat Brexitu.

- Jest to bardzo ważna wiadomość dla wszystkich ekonomistów i politologów, ponieważ po raz kolejny okazało się, że wykreowane za pomocą mediów tradycyjnych i social media poczucie kryzysu wpływa na realne decyzje podejmowane przez ludzi - komentował. - Ci, którzy twierdzili, że dobrze sobie radzą finansowo, byli ledwie o 3% bardziej skłonni do głosowania za Brexitem, podczas gdy w przypadku tych, którzy wiążą koniec z końcem wskaźnik ten rośnie o 7% - czytamy.

Po rozważeniu kwestii finansowej okazało się, że jedynie najmłodsi obywatele Zjednoczonego Królestwa - zwłaszcza ci poniżej 25 roku życia - byli zasadniczo za wyjściem ze struktur unijnych. Co ciekawe, powszechnie uważało się, że to właśnie osoby starsze zgotowały krajowi Brexit, ale badania wskazały na coś zupełnie innego. - Nasze badania sugerują, że Brexit nie był spowodowany postawami osób starszych, mimo że jest to powszechne przekonanie - komentował profesor Proto.