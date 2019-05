Groźne zajście na pokładzie samolotu: Pasażer próbował udusić kobietę, a potem... zmarł na zawał serca

Fot. Getty

Do groźnego zdarzenia doszło na pokładzie znajdującego się w powietrzu samolotu Airbus A320. 32-letni mężczyzna rzucił się na przypadkową pasażerkę, próbując ją udusić, a następnie... zmarł na zawał serca.

Do niebezpiecznego incydentu doszło na pokładzie samolotu Red Wings lecącego z Moskwy do Simferopolu (na Półwyspie Krymskim). 32-letni Rosjanin zaczął się awanturować niemal zaraz po starcie, krzycząc następnie do pasażerów, że „piloci śpią” i że „wszyscy zginą”. W pewnym momencie mężczyzna rzucił się też na przypadkową pasażerkę i zaczął ją dusić. Szczęśliwie na pomoc kobiecie rzucili się inni pasażerowie (w tym mężczyzna, który otrzymał od napastnika kilka ciosów w głowę telefonem komórkowy) i zdołali ją wyrwać z uścisku 32-latka.

Po opanowaniu sytuacji na pokładzie Rosjanin został skrępowany, a kapitan zadecydował o powrocie do Moskwy. Wtedy jednak doszło do kolejnego niespodziewanego zdarzenia – napastnik doznał ataku serca. Obecny na pokładzie lekarz szybko reanimował mężczyznę, przywracając mu czynności życiowe, ale, jak się wkrótce okazało, tylko na chwilę. Mężczyzna zmarł jeszcze zanim samolot zdołał wylądować ana lotnisku Domodiedowo.

„Sanitariusze, którzy zjawili się na pokładzie samolotu, zaczęli udzielać pomocy medycznej, ale mężczyzna zmarł z powodu ostrej niewydolności serca” - powiedziała Svetlana Petrenko w imieniu Rosyjskiego Komitetu Śledczego.