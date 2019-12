Groźna choroba zaatakowała szkoły w Londynie. Lekarze: To efekt działalności ruchu antyszczepionkowego!

Odra to groźna choroba zakaźna, której nie można bagatelizować

Przynajmniej 90 przypadków odry odnotowano w szkołach w jednej z dzielnic południowego Londynu. Lekarze nie mają wątpliwości, że to efekt rosnącego w siłę ruchu antyszczepionkowego.

O wybuchu małej epidemii odry mogą mówić mieszkańcy Wandsworth – jednej z dzielnic południowego Londynu. W szkołach w Wandsworth odnotowano już przynajmniej 90 przypadków zachorowań na odrę, z tym że większość z nich dotyczy osób między 10 i 19 rokiem życia, które nie zostały zaszczepione przeciwko tej wysoce zakaźnej chorobie. A to może jeszcze nie być koniec, ponieważ, jak podają władze dzielnicy, od czasu publikacji prac dotyczącej rzekomych związków szczepień z rozwojem autyzmu (pierwsza taka praca pojawiła się na przełomie 2003/2004), liczba zaszczepionych przeciwko odrze dzieci w Wandsworth spadła do zaledwie 52 proc.

- Do objawów odry, na które należy zwrócić uwagę, należą objawy typowe dla przeziębienia, [a poza tym] obolałe, czerwone oczy, wysoka temperatura i wysypka. Jeśli wystąpią u Ciebie tego typu objawy, to zasięgnij porady lekarskiej, ale przed wizytą u lekarza zadzwoń, aby zapobiec zainfekowaniu innych osób. Odra jest wysoce zakaźną chorobą wirusową, która może prowadzić do poważnych powikłań. W momencie, gdy krąży ona w Wandsworth, namawiamy rodziców, aby zaszczepili swoje dzieci – ostrzegła Dr Rebecca Cordery, kierownik ds. szczepień w PHE’s South London Health Protection Team.

