Groźby śmierci na pro- i anty-brexitowych grupach na Facebooku? Zobacz, co można znaleźć w sieci…

Szef Komisji Europejskiej poinformował, że „cierpliwość Unii Europejskiej się kończy” i zaapelował do brytyjskich parlamentarzystów o znalezienie wyjścia z obecnego impasu.

Home Office poinformowało, że decyzja o wydrukowaniu pierwszych brytyjskich paszportów bez słów „Unia Europejska” zapadła jeszcze przy założeniu, że do Brexitu dojdzie 29 marca.

Zgodnie z symulacją przeprowadzoną przez Instytut Badań Ekonomicznych w Halle (IWH) oraz Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze, w wyniku twardego Brexitu może dojść do zwolnienia aż 100 tys....

Niedługo po referendum ws. Brexitu zwolennicy pozostania Wielkiej Brytanii w Unii obwinili za jego wynik biedną klasę pracującą z północy kraju. Ale z ostatniego sondażu wynika, że do Brexitu wcale nie...

Masz brytyjski paszport? Zarejestruj się, jeśli chcesz wziąć udział w referendum!

Masz brytyjskie obywatelstwo i chcesz wypowiedzieć się na temat przyszłości Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej? To wpisz się do rejestru wyborców – masz na to jeszcze tylko kilkanaście dni! W ustanowionym...