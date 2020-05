Groupon odmawia zwrotu pieniędzy za anulowane zamówienia - skarżą się klienci. Oburzeni masowo piszą skargi i odwołania

Fot. Getty

Klienci Groupona nie kryją swojego oburzenia, pisząc skargi i odwołania, ponieważ witryna nie zwróciła im pieniędzy z niezrealizowanych transakcji z powodu kryzysu. Niektórzy stracili setki funtów…

Setki klientów Groupona krytykują witrynę za nową politykę firmy, z powodu której klienci nie otrzymują zwrotów za niezrealizowane zamówienia, ale proponowane im są „punkty Groupona”. Witryna e-commerce, oferująca atrakcyjne zniżki na różnorodne produkty, jest obecnie zalewana skargami, a niektórzy użytkownicy twierdzą, że powinni otrzymać zwrot setek funtów.

Po wzmożonej krytyce Groupon przeprosił klientów, tłumacząc, że z powodu epidemii nie jest aktualnie w stanie zaoferować jedyni „punkty”, które można zbierać w sklepie, a później wykorzystać. Wielu klientów nie chce jednak takiej formy zwrotu. Portal „Metro” opisał kilka przypadków, w których klienci nie otrzymali należnego zwrotu.

Jeden z klientów Matthew W., ojciec dwóch małych dziewczynek, zapłacił 350 funtów za nowe podwójne łóżko dla swojej córki, ale kiedy mebel nie dotarł, firma odmówiła mu zwrotu pieniędzy, zamiast tego oferując „punkty Groupon”. Mężczyzna, który na co dzień jest pracownikiem telekomunikacyjnym twierdzi, że musiał kontaktować się Grouponem codziennie, aż do momentu, gdy firma przestała odpowiadać. Brytyjczyk nie dowiedział się, czy kiedykolwiek zobaczy swoje pieniądze.

Z kolei 27-letnia Shannon C., pracująca obecnie jako key worker, ciężko pracowała na to, by móc pozwolić sobie na zakup mebli ogrodowych, na które wydała 320 funtów, kupując je na stronie Groupona w kwietniu. Kobieta relacjonuje, że została następnie poinformowana, że Groupon anulował jej zamówienie - pieniędzy jednak nie otrzymała z powrotem. Zamiast zwrotu należności, firma zaoferowała jej „punkty”.

Gdy Brytyjka skontaktowała się z obsługą klienta za pośrednictwem czatu, pracownik witryny miał stwierdzić: „Niestety, w wyniku epidemii COVID-19, zgodnie z naszymi zasadami nie jesteśmy w stanie zaoferować zwrotu w oryginalnej formie płatności. Wiemy, że nadchodzące miesiące będą trudne dla lokalnych firm i chcemy je wesprzeć, pokazując im, że kiedy ich drzwi zostaną ponownie otwarte, klienci Groupon będą gotowi”.