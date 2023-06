Grill czy BBQ? Jak spędzają czas Polacy w Wielkiej Brytanii?

Artykuł powstał we współpracy z marką Sokołów

Czym się różni BBQ w Anglii od grilla w Polsce?

Grillowanie to jedna z najpopularniejszych form spędzania czasu na świeżym powietrzu w sezonie letnim. Zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, ludzie lubią zaprosić rodzinę i znajomych na wspólne pieczenie mięsa i warzyw na ruszcie. Jednak czy istnieją jakieś różnice między grillowaniem po polsku a po angielsku? Sprawdźmy!

BBQ czy grill?

W Polsce używamy słowa grill zarówno na określenie urządzenia do pieczenia, jak i samego spotkania z jedzeniem. W Wielkiej Brytanii natomiast częściej spotyka się słowo barbecue (skrótowo BBQ), które pierwotnie oznaczało sposób przyrządzania mięsa na niskim ogniu przez kilka godzin. Obecnie jednak BBQ jest używane jako synonim grilla i oznacza zarówno sprzęt, jak i imprezę. BBQ jest popularną formą spędzania czasu na świeżym powietrzu, zwłaszcza w sezonie letnim i podczas bank holidays.

Co ląduje na ruszcie?

W Polsce nie wyobrażamy sobie grilla bez karkówki i kiełbasy, które są najczęściej grillowanymi mięsami. Oprócz tego lubimy też piec kurczaka, steki, żeberka czy szaszłyki. Nie brakuje też warzyw, takich jak pieczarki, papryka, cukinia czy kukurydza. Na deser często pojawiają się banany z czekoladą.

W Anglii natomiast dominują burgery i hot dogi, które podaje się z bułkami i sosami. Popularne są też kawałki kurczaka marynowane w sosie curry lub słodko-kwaśnym. Z warzyw najczęściej grilluje się cebulę i pomidory. Na deser można spróbować szaszłyków z owoców polanych miodem lub czekoladą.

Bez względu na to czy grillujemy po polsku, czy urządzamy BBQ w angielskim stylu, warto na ruszt wrzucić mięso najwyższej jakości od Sokołowa, które jest również dostępne na terenie Wielkiej Brytanii.

W kontekście wyboru odpowiednich potraw na grilla warto wspomnieć, że w sokołowskiej linii produktowej Grill House można znaleźć wiele propozycji wyrobów tradycyjnych. Obok surowych mięs i kiełbas, które można przyrządzić według własnego upodobania, w ofercie znajdziemy także mięsne przysmaki w gotowych marynatach i z odpowiednio dobraną kompozycją przypraw.

Jakie są zasady grilla?

W Polsce grillowanie jest raczej nieformalnym spotkaniem, na które zaprasza się bliskich ludzi. Nie ma zbyt wielu reguł dotyczących tego, co należy przynieść lub jak się zachować. Zwykle każdy przynosi coś do jedzenia lub picia i dzieli się z innymi. Nie ma też określonej godziny rozpoczęcia lub zakończenia grilla.

W Anglii natomiast grillowanie jest bardziej zorganizowanym wydarzeniem, na które trzeba się wcześniej zaprosić lub zaprosić kogoś. Zazwyczaj gospodarz przygotowuje wszystko do jedzenia i picia i nie oczekuje, że goście coś przyniosą. Jednak jeśli ktoś chce coś zabrać ze sobą, powinien wcześniej zapytać gospodarza, co by mu się przydało.

W domu czy w parku?

W Polsce najczęściej grillujemy we własnym ogrodzie, na balkonie czy na działce. Powoli zaczyna się moda na grillowanie w miejscach publicznych jak parki. BBQ w UK można robić w swoim ogrodzie lub na balkonie, ale bardzo popularne jest pieczenie w wybranych miejscach publicznych, takich jak parki czy plaże. Jednak trzeba pamiętać o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa i higieny oraz o sprzątaniu po sobie. Niektóre z najlepszych miejsc do BBQ w UK to:

• Constantine Bay — piękna plaża w Kornwalii, idealna do grillowania ryb i owoców morza.

• Richmond Park —największy park miejski w Londynie, gdzie można znaleźć specjalne strefy do BBQ.

• Loch Lomond —malowniczy zbiornik wodny w Szkocji, otoczony górami i lasami, gdzie można grillować na specjalnych platformach nad brzegiem.

• Snowdonia National Park —imponujący park narodowy w Walii, gdzie można podziwiać widoki na góry i jeziora podczas grillowania na wyznaczonych terenach.

• New Forest National Park —urokliwy park narodowy w południowej Anglii, gdzie można spotkać dzikie konie i jelenie oraz grillować na specjalnych polanach

Podsumowując, grillowanie w Polsce i w Anglii ma wiele wspólnego, ale też kilka istotnych różnic. Ważne jest jednak, żeby cieszyć się smacznym jedzeniem i dobrą atmosferą, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Smacznego!

Grafiki użyte w tekście pochodzą z serwisu Pixabay lub zostały dostarczone przez markę Sokołów.

