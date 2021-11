Grant Shapps ostrzega przed ponownym rozszerzeniem "red list" - oto 12 krajów, które mogą się na niej znaleźć

Czy brytyjskie władze szykują się do wprowadzenia ograniczeń w podróżowaniu? Grant Shapps ostrzega, że rząd jest "przygotowany do ponownego dodania krajów i terytoriów do red list, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba".

W ostatnim przeglądzie zasad podróży obowiązujących w Wielkiej Brytanii, który miał miejsce na początku tego tygodnia, minister transportu Grant Shapps potwierdził, że na razie żadne kraje ani terytoria nie zostały dopisane do "czerwonej listy". Kluczowe w tym stwierdzeniu są słowa "na razie", gdyż minister Shapps ostrzega, że rząd jest "przygotowany do ponownego dodania krajów i terytoriów do red list, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba". Zmiany w tym zakresie i przywrócenie ograniczeń w tym względzie zależne są od bieżącej sytuacji epidemiologicznej w Europie i na świecie. Jak ona wygląda? Nie najlepiej, mówiąc oglądnie. Europa jest obecnie epicentrum nowego gwałtownego wzrostu liczby zakażeń Covid-19, a Austria przygotowuje się do wprowadzenia lockdownu na pełną skalę. Blokada ma potrwać 10 dni, do 1 grudnia 2021 roku. Bardzo poważna sytuacja jest w Niemczech i Norwegii, wzrosty zakażeń odnotowano także w Danii, Islandii, Holandii, Słowacji czy Belgii.

Minister transportu Grant Shapps ostrzega przed zmianami w ramach red list

Jak podaje portal "The Daily Mirror", analityk Tim White śledzi dane dotyczące ilości zakażeń od początku działania systemu sygnalizacji świetlnej. Jego zdaniem już wkrótce 12 krajów może zostać ponownie umieszczona na czerwonej liście. Oto te kraje:

Chorwacja

Finlandia

Republika Czeska

Belgia

Słowacja

Holandia

Islandia

Niemcy

Dania

Austria

Norwegia

USA

Jak widać na liście tej nie ma Polski.

Według analityka na liście może znaleźć się 12 państw

Przypomnijmy, w poniedziałek 1 listopada 2021 o godzinie 4:00 rano z red list zostały usunięte wszystkie pozostające na niej kraje. Na mocy tych zmian podróżni przybywający z Kolumbii, Dominikany, Ekwadoru, Haiti, Panamy, Peru i Wenezueli do UK nie musieli poddawać się kwarantannie hotelowej po przyjeździe. Choć na red list nie widnieją obecnie żadne kraje, nie oznacza to, że system sygnalizacji świetlnej przestał działać. Po prostu zasadami nie są objęte obecnie żadne państwa.

W oficjalnym komunikacie wydanym przez Foreing Office czytamy, iż "obecnie na czerwonej liście nie ma żadnych krajów, ani terytoriów. Czerwona lista jest stale poddawana rewizjom, a kraje i terytoria mogą zostać do niej dodane w dowolnym momencie. Każdy, kto przyjeżdża do Anglii z kraju znajdującego się na czerwonej liście, musi poddać się kwarantannie w zarządzanym hotelu i przejść dwa testy na Covida podczas pobytu w tym kraju."