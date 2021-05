Granice UK staną się cyfrowe, a Home Office rozprawi się z nielegalną imigracją - Priti Patel zapowiada gruntowne reformy

Szefowa Home Office Priti Patel zapowiada wprowadzenie cyfrowych wiz w amerykańskim stylu, które uszczelnią brytyjskie granice i umożliwią podejmowanie decyzji o wpuszczeniu bądź nie wpuszczeniu danej osoby na długo przed jej przyjazdem. Co jeszcze ma się zmienić w polityce imigracyjnej UK?

Brytyjska minister spraw wewnętrznych zapowiedziała stworzenie "w pełni cyfrowych" granic UK. Politykę imigracyjną czekają gruntowne zmiany, a Priti Patel ma w radykalny sposób "usprawnić" sposób, w jaki ludzie przyjeżdżają do kraju. Będzie to przede wszystkim związane z wprowadzeniem cyfrowych wiz w stylu amerykańskim. Dzięki temu brytyjskie władze byłyby w stanie dokładnie policzyć liczbę osób wjeżdżających do Wielkiej Brytanii, a także tych, którzy po raz pierwszy przekraczają granicę.

Priti Patel zapowiada gruntowne zmiany na brytyjskiej granicy

Osoby przybywające do Wielkiej Brytanii bez wizy pracowniczej lub odpowiednio uregulowanego statusu imigracyjnego musiałyby w przyszłości ubiegać się o elektroniczne zezwolenie na podróż (electronic travel authorisation - ETA). W ten sposób jeszcze przed pojawieniem się na Wyspie określano by odpowiednie uprawnienia w tej kwestii. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w tej kwestii ma sprawić, że władze będą miały "lepszą" kontrolę nad granicami kraju. Home Office przewiduje wydawanie około 30 milionów wniosków o ETA rocznie.

Już jutro, w poniedziałek 24 maja 2021 roku, szefowa Home Office ma zaprezentować nie tylko pakiet projektu zmian związanych z "ucyfrowieniem" granicy UK, ale również zmiany w zakresie brytyjskiego systemu azylowego i imigracyjnego. Priti Patel silnie podkreśla, że chodzi nie tylko o powstrzymanie nielegalnych imigrantów, ale także rozprawienie się z przemytnikami ludzi.

W poniedziałek mamy poznać szczegóły reform

"Nasza nowa, w pełni cyfrowa granica zapewni możliwość liczenia osób w kraju i poza nim, dając nam kontrolę nad tym, kto przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Nasze nowe podejście ułatwi identyfikację potencjalnych zagrożeń, zanim dotrą do granicy. Brytyjczycy będą mieć pewność, że istnieją najsilniejsze kontrole, które zapewnią im bezpieczeństwo" - komentowała szefowa Home Office

Jednak reformy azylowe, nad którymi pracuje minister Patel, spotkały się z powszechną krytyką. ONZ jest jedną z wielu organizacji, które uważają, że są po prostu niewykonalne z prawnego punktu widzenia. Co więcej, są również szkodliwe dla samej Wielkiej Brytanii i uderzają w jej globalną wiarygodność. Kraje UE już zapowiedziały, że nie będą zawierać dwustronnych porozumień ułatwiających deportację uchodźców z Wielkiej Brytanii.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma nadzieję, że do końca 2025 roku wjazd do Wielkiej Brytanii będzie z formalnego punktu widzenia w pełni cyfrowy.