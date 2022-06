Grałeś ostatnio na loterii EuroMillions? Sprawdź swój kupon – po £54,9 mln nadal nie zgłosił się zwycięzca!

Jest na to... 180 dni, ale po co czekać?

Fot. Getty

Operator National Lottery informuje, że nadal nie zgłosił się zwycięzca po wygraną w wysokości £54,9 mln! I choć na odebranie pieniędzy jest aż 180 dni, to warto to zrobić jak najszybciej, żeby przypadkiem nie zgubić zwycięskiego kuponu.

Wygrana na loterii EuroMillions w wysokości £54.957.242 padła w zeszły piątek. Wiadomo tylko, jak podał operator National Lottery, Camelot, że zwycięski kupon został nabyty w stacjonarnej kolekturze, a nie online. Nie wiadomo natomiast, czy zwycięzcą jest osoba fizyczna, czy syndykat. Tak czy tak po wygraną nikt jeszcze się nie zgłosił i choć przysługuje na to aż 180 dni, to warto to zrobić jak najszybciej, żeby nie zgubić kuponu.

Miliony z wygranej to wielkie możliwości

Z apelem o zgłoszenie się po odbiór wygranej zwrócił się do anonimowego zwycięzcy Andy Carter z National Lottery - Od losowania minął niecały tydzień, ale zachęcamy wszystkich graczy EuroMillions do sprawdzenia swoich kuponów, aby zwiększyli swoje szanse na zdobycie tej ogromnej nagrody głównej w EuroMillions, w wysokości 54,9 mln funtów. Dla pewnego szczęśliwego posiadacza kuponu jest to naprawdę wygrana w EuroMillions zmieniająca życie i mamy nadzieję, że on teraz się po nią zgłosi i ją odbierze. Wyobraźcie sobie możliwości, mając miliony na swoim koncie bankowym. Na niezapomniane wakacje lub więcej wyjazdów, wymarzony pad, wymarzony zestaw kół i obdarowanie najbliższych i najukochańszych osób w swoim życiu – zaznacza.

