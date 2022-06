Gracze mają szanse zamienić 98 pensów na 317 milionów funtów*, obstawiając zakład na Super Jackpot w tym tygodniu

Ten artykuł sponsorowany jest dostarczany przez LottoGo

*18+. Oferta dla nowych graczy. Obowiązują potrącenia i regulamin LottoGo.com. Stawiaj zakłady na wyniki światowych loterii. BeGambleAware.org Take time to think

Ktoś w Wielkiej Brytanii może zdobyć niesamowity Super Jackpot za mniej niż cena kawy.

LottoGo.com Powerball Super Jackpot, który odbywa się w każdy poniedziałek, środę i sobotę, wywołał spore poruszenie, ponieważ fani wielkich nagród w całym kraju wybierają swoje szczęśliwe liczby i obstawiają zakłady w nadziei na dużą wygraną.

Gracze w Wielkiej Brytanii nie zawsze mieli okazję spróbować szczęścia w takich oszałamiających kumulacjach. Mogli oni wziąć udział w Powerball tylko wtedy, gdy kupili kupon w Stanach.

Ale teraz, dzięki popularnej stronie z zakładami loteryjnymi** LottoGo.com, ludzie mogą wziąć udział w ulepszonym LottoGo Super Jackpot, stawiając zakład na wynik Powerball.

Możesz mieć szczęście, tak jak anonimowy zwycięzca z Wielkiej Brytanii, który zgarnął fajne 589 305,49 funtów – ekwiwalent wygranej 1 160 469 $*.

Mniejsze nagrody są wygrywane co tydzień przez ponad 2 000 000 członków. Czy możesz być kolejnym wielkim zwycięzcą?

Wyobraź sobie, co mógłbyś zrobić z tak wysoką wygraną:

Podarować sobie coś wyjątkowego

Podróżować po świecie na własnym super jachcie

Zdobądź szansę za mniej niż 1 funt!

Udaj się na LottoGo.com, gdzie nowi gracze mogą odebrać dwa zakłady za jedyne 98p - oszczędzając ponad 80%!

Nigdy nie wiadomo, to może być Twój szczęśliwy dzień.

Kliknij tutaj, aby otrzymać swoje 2 zakłady za 98p na LottoGo Super Jackpot

REGULAMIN

LottoGo.com jest licencjonowane i regulowane w Wielkiej Brytanii przez brytyjską Komisję ds. Hazardu pod numerem konta 51692 (Szczegółowe informacje na temat Organu Regulacyjnego LottoGo.com znajdują się w Regulaminie) Graj odpowiedzialnie. www.gambleaware.co.uk Take time to think.

*18+. Obowiązują Regulamin LottoGo.com. Oferta dostępna tylko dla nowych graczy. Główne Wygrane i Tier 2-3 będą niższe niż reklamowane, aby odpowiadały faktycznym wypłatom gotówkowym dokonanym po wszystkich odpowiednich odliczeniach, w tym podatkach. Obowiązuje Regulamin LottoGo.com.

** Zakłady na loterię to obstawianie wyniku oficjalnego losowania loterii — konkretnie, które kule zostaną wylosowane (numery). LottoGo.com nie prowadzi loterii. Gracze

stawiają zakłady na wyniki loterii krajowych. Oficjalne bilety na loterię i ubezpieczenie są

zakupione na podstawie postawionych zakładów, tak aby wszystkie wygrane były równe opcji gotówkowej wygranych w krajowych loteriach.