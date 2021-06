Gotówka powoli staje się przeżytkiem? Eksperci: W 2024 r. tylko 7 proc. transakcji w UK będzie realizowanych za pomocą pieniądza

Fot. Getty

Epidemia koronawirusa znacząco przyśpieszyła proces eliminowania gotówki w transakcjach finansowych. Eksperci szacują, że gotówkę już wkrótce będzie można odłożyć do lamusa, a w 2024 r. tylko 7 proc. transakcji w Wielkiej Brytanii będzie realizowanych za pomocą realnego pieniądza.

Z raportu przygotowanego przez firmę Worldpay wynika, że użycie gotówki z roku na rok maleje. O ile bowiem jeszcze w 2019 r. płatności gotówką w sklepach stanowiły w UK 27 proc. wszystkich transakcji, o tyle w 2020 r. (wyraźnie na skutek pandemii koronawirusa) spadły one do 13 proc. I trend ten najprawdopodobniej nie tylko się utrzyma, ale jeszcze przyspieszy. Eksperci Worldpay szacują, że w ciągu najbliższych trzech lat liczba transakcji gotówkowych jeszcze zmaleje, osiągając poziom 7 proc. wszystkich transakcji realizowanych w sklepach stacjonarnych. Wielka Brytania prawdopodobnie pójdzie w tym względzie za przykładem Szwecji, Kanady i Australii, gdzie płatności gotówkowe już stanowią poniżej 10 proc. wszystkich transakcji. A co ciekawe, eksperci przewidują, że w 2024 r. płatności gotówką w Szwecji będą stanowiły zaledwie 0,4 proc. wszystkich transakcji (w 2019 r. stanowiły one 15,2 proc., a w 2020 r. - 8,8 proc.).

Płatności bezgotówkowe są wygodne i bezpieczne

Płatności bezgotówkowe już wcześniej zyskiwały szerokie grono zwolenników, ale epidemia koronawirusa znacząco przyśpieszyła ten proces. Z uwagi na doniesienia naukowców, że wirus SarsCoV-2 może długo pozostawać na powierzchni przedmiotów, wiele firm zdecydowało się na wprowadzenie bezdotykowych form płatności. Dodatkowo dostawcy takich usług zwiększyli limity dla pojedynczych transakcji zbliżeniowych i znieśli lub ograniczyli limity wydatków w zakresie innych mobilnych usług płatniczych, w tym transakcji przy użyciu telefonu. Eksperci Worldpay prognozują zresztą, że do 2024 r. płatności przy użyciu telefonów będą stanowiły jedną trzecią wszystkich transakcji płatniczych. - Najnowsze badania pokazują szybkość i skalę transformacji zachowań konsumentów w ciągu zaledwie 12 miesięcy. Spadek wykorzystania gotówki w Wielkiej Brytanii przyspieszył i chociaż otwiera to przed firmami nowe możliwości optymalizacji i zwiększania wydajności, to musimy pamiętać, że ważne sektory gospodarki nadal polegają na gotówce. Chodzi tu o darowizny na cele charytatywne czy słoiki z napiwkami w restauracjach – zaznaczył Pete Wickes z Worldpay.