Gotówka nie zniknie z Wielkiej Brytanii. Łatwy i ciągły dostęp do niej zagwarantuje nowa ustawa

Fot. Getty

Nowa ustawa the Financial Services and Markets Bill ma zagwarantować mieszkańcom Wielkiej Brytanii łatwy i ciągły dostęp do gotówki. A to oznacza, że pogłoski o śmierci papierowego pieniądza, zwłaszcza po epidemii Covid-19, okazały się jak na razie przedwczesne.

Rząd Borisa Johnsona chce zapewnić mieszkańcom Wielkiej Brytanii łatwy i ciągły dostęp do gotówki. Przede wszystkim w miejscach oddalonych od dużych centrów miast, gdzie utrzymywanie bankomatów może się czasem wydawać nieopłacalne. - Wiemy, że dostęp do gotówki nadal jest dla wielu osób sprawą kluczową, zwłaszcza dla mniej uprzywilejowanych grup społecznych. Obiecywaliśmy, że będziemy chronić dostępu do gotówki i poprzez tę ustawę dotrzymujemy tej obietnicy – zaznaczył sekretarz ds. ekonomicznych w Ministerstwie Skarbu, John Glen.

Ofiary oszustw będą lepiej chronione?

Drugim, być może jeszcze ważniejszym celem nowej ustawy the Financial Services and Markets Bill, jest zwiększenie ochrony mieszkańców UK przed oszustami w sieci. Regulator the Payment Systems Regulator (PSR) będzie miał prawo zmusić banki do zwrotu konsumentom strat poniesionych na skutek autoryzowania płatności typu push (ang. Authorised Push Payment, APP). Nowa legislacja ma spowodować, że więcej osób, które zostaną nakłonione przez oszusta do przelania mu pieniędzy, otrzyma zwrot utraconych środków. A trzeba wiedzieć, że każdego roku w Wielkiej Brytanii oszustwa tego typu są liczone w setkach milionów funtów. - Najnowsze dane pokazują, że pomimo zobowiązań sektora bankowego do zwrotu ofiarom skradzionych im pieniędzy, z każdego zabranego funta ofiary w zeszłym roku otrzymywały tylko 43 p – zaznacza Laura Suter, kierownik działu finansów osobistych w AJ Bell. I dodaje, że skala problemu jest ogromna, jako że na skutek oszustw tylko w pierwszej połowie 2021 r. skradziono posiadaczom rachunków bankowych w UK aż £355,3 mln.

Ustawa jednak „nie oznacza, że każda ofiara oszustwa na pewno odzyska swoje pieniądze”.