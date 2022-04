Gospodarstwa domowe w UK rezygnują z Netflixa z powodu rosnących kosztów życia

Z powodu rosnących kosztów życia Brytyjczycy szukając oszczędności rezygnują z usług streamingowych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ośrodek Kantar w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 na taki ruch zdecydowało się aż 1,51 mln klientów.

Taki ruch absolutnie nie może budzić żadnego zdziwienia. W czasach, gdy koszty życia idą w górę, drożeją rzeczy absolutnie do życia niezbędne, to pierwsze co idzie do "ścięcia" to budżet przeznaczony na rozrywkę. Ofiarą oszczędności brytyjskich gospodarstw domowych padły zatem subskrypcje popularnych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, HBO Max, Disney+ czy Amazon Prime Video. Jak pisaliśmy wyżej, w przeciągu ostatnich trzech miesięcy anulowano w sumie 1,51 mln usług tego typu. Według badań przeprowadzonych przez ośrodek Kantar ponad pół miliona anulowań wynikało z chęci zaoszczędzenia dodatkowych pieniędzy, które zostały przeznaczone na pokrycie podwyżek rachunków za energię.

Jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC, szczyt pandemii koronawirusa na Wyspach spowodował lawinowy wręcz wzrost klientów popularnych platform streamingowych. Jak jednak widać, obecnie trend ten wydaje się odwracać...

Gdy trzeba zacisnąć pasa, Brytyjczycy rezygnują z serwisów streamingowych

Jak stwierdzili badacze z Kantara odsetek konsumentów planujących anulować subskrypcje, podając jako główny powód „chęć zaoszczędzenia pieniędzy”, wzrósł do najwyższego w historii poziomu 38%, w porównaniu z 29% w ostatnich trzech miesiącach 2021 roku. "Gospodarstwa domowe zaczynają uważnie analizować to, gdzie i w jaki sposób wydawane są ich pieniądze z budżetu" - dodawał Dominic Sunnebo z Kantar. Dodaje on również, że wyniki tych badań powinny mieć działanie „otrzeźwiające” dla branży.

Dla pełnego kontekstu trzeba zaznaczyć, że obecnie 58% gospodarstw domowych w UK ma uruchomioną przynajmniej jedną, płatną usługę streamingową.

Warto również zwrócić uwagę z jakich platform rezygnują Brytyjczycy - najczęściej mieszkańcy Wysp decydują się na wyłączenie BritBox, Discovery+, NOW TV oraz Disney+. W tym kontekście usługi dwóch liderów - Netlixa oraz Amazona - traktowane są niemal jak dobra podstawowe. Sunnebo zaznacza, iż rezygnacja z nich to ostateczność, "gdy sytuacja finansowa jest bardzo trudna"

W chwili obecnej najpopularniejszym serwisem streamingowym w UK jest Netflix, a za jego plecami znajdują się Amazon Prime Video oraz BBC iPlayer.