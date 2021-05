Gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się o 1,5 proc. w pierwszym kwartale. Ale w marcu nastąpiło wyraźne odbicie

Fot. Getty

Z najnowszych danych opublikowanych przez The Office for National Statistics wynika, że gospodarka UK skurczyła się w pierwszym kwartale o 1,5 proc. Ale w marcu gospodarka znacząco się odbiła, osiągając wzrost w wysokości 2,1 proc. w stosunku do lutego.

Statystyki z okresu od stycznia do marca 2021 r. nie są najlepsze, ale, jak twierdzą eksperci, mogły być gorsze. Dane opublikowane przez The Office for National Statistics pokazują, że gospodarka UK skurczyła się w pierwszym kwartale o 1,5 proc., a doszło do tego przede wszystkim na skutek restrykcyjnego lockdownu. Jednak marzec pokazał, że mimo wciąż obowiązujących ograniczeń, gospodarka brytyjska powoli się odradza, ponieważ właśnie w tym miesiącu odnotowany został wzrost PKB o 2,1 proc. w stosunku do lutego. Był to najszybszy wzrost gospodarczy od sierpnia zeszłego roku. Jeśli zaś chodzi o poszczególne elementy, które przyczyniły się do pewnego odbicia się gospodarki, to usługi wzrosły o 1,9 proc., produkcja o 2,1 proc., a budownictwo o 5,8 proc. Należy jednak nadmienić, że sporo jeszcze zostało do zrobienia, ponieważ w porównaniu do lutego 2020 r. PKB Zjednoczonego Królestwa spadło o 5,9 proc., same usługi – o 7,2 proc., a produkcja o 2,2 proc. Tylko budownictwo zanotowało od tego czasu wzrost w wysokości 2,4 proc.

Gospodarka UK – widać świateł ko w tunelu?

Z najnowszych danych dotyczących PKB Wielkiej Brytanii umiarkowanie zadowolony jest Kanclerz Skarbu Rishi Sunak. - Pomimo trudnego początku roku, wzrost gospodarczy odnotowany w marcu jest obiecującym sygnałem dla przyszłości -stwierdził kanclerz. Natomiast nieco mniej optymistycznie najnowsze dane skomentował Darren Morgan, dyrektor ONS ds. statystyk ekonomicznych. - Silne ożywienie gospodarcze zaobserwowane w marcu, któremu przewodził handel detaliczny i powrót szkół, nie wystarczyło, aby zapobiec skurczeniu się całej gospodarki Wielkiej Brytanii w pierwszym kwartale, a lockdown znacząco wpłynął na sektor usług – zaznaczył Morgan.

Silny wzrost gospodarczy w 2021 r.?

Eksperci są jednak w miarę zgodni, że pozostałe kwartały 2021 r. powinny przynieść silny wzrost gospodarczy w UK. Bank Anglii przewiduje nawet, że wzrost gospodarczy w całym 2021 r. osiągnie poziom 7,25 proc., czyli najwięcej od czasów II wojny światowej.