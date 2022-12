Gospodarka UK słabnie w oczach — brytyjskie PKB skurczyło się w III kwartale bardziej, niż się spodziewano

Jak podano w oficjalnym komunikacie Office for National Statistics (ONS) brytyjska gospodarka w trzecim kwartale roku 2022 (okres od lipca do września) skurczyła się bardziej, niż pierwotnie oczekiwano. PKB zmniejszyło się o 0,3%, gdy wcześniejsze szacunki mówiły o spadku na poziomie 0,2%.

Pod względem proszczególnych sektorów gospodarki, sektor usług wzrósł o 0,1%, podczas gdy sektor produkcyjny spadł o 2,5% w III kwartale 2022 roku. Jednocześnie trzeba podkreślić, iż odnotowano spadki we wszystkich 13 podsektorach produkcyjnych). Nie inaczej wyglądała sytuacja w sektorze budowlanym, który zmalał o 0,2%. Obecnie szacuje się, że poziom realnego PKB w III kwartale 2022 był o 0,8% niższy niż przed pandemią koronawirusa w 4. kwartale (od października do grudnia) 2019 roku, skorygowany w dół w stosunku do poprzedniego szacunku, który wynosił 0,4% mniej, jak czytamy w oficjalnym komunikacie ONS.





W jakiej kondycji znajduje się brytyjska gospodarka?

W jaki sposób krajowa sytuacja ekonomiczna odbijała się na budżetach gospodarstw domowych w UK i naszych portfelach? Stopa oszczędności gospodarstw domowych znacznie wzrosła, bo aż do 9,0% w III kwartale, w porównaniu z 6,7% w poprzednim kwartale. Z kolei realny dochód rozporządzalny gospodarstw domowych (określany, jako indeks RHDI) spadł w tym kwartale o 0,5%. Jest to czwarty z rzędu kwartał ujemnego wzrostu wskaźnika RHDI.

Niestety, przewiduje się, że Wielka Brytania popadnie w recesję w ostatnich trzech miesiącach roku, ponieważ gwałtownie rosnące ceny uderzą we wzrost gospodarczy. Uznaje się, że kraj znajduje się w stanie recesji, gdy jego gospodarka kurczy się przez dwa trzymiesięczne okresy – lub kwartały – z rzędu. Wówczas, zazwyczaj firmy zarabiają mniej, płace spadają, a bezrobocie rośnie, pozostawiając rządowi mniej pieniędzy z podatków do wykorzystania na usługi publiczne.

PKB Wielkiej Brytanii (znów!) się skurczyło

Darren Morgan, dyrektor statystyk ekonomicznych w ONS, mówił (jak cytujemy za serwisem informacyjnym BBC): „Nasze zrewidowane dane pokazują, że gospodarka radziła sobie nieco gorzej w ciągu ostatniego roku, niż wcześniej szacowaliśmy”, a produkcja była „wyraźnie słabsza”. Morgan dodał również, że dochody gospodarstw domowych, biorąc pod uwagę rosnące ceny, nadal spadają, a ich wydatki „spadły po raz pierwszy od ostatniego lockdownu z powodu pandemii Covid-19 na wiosnę 2021 roku”.

Przypomnijmy, w sierpniu 2022 roku Bank Anglii wystosował bardzo pesymistyczne w tonie zapowiedzi związane ze wzrostem gospodarczym w UK. Według analiz angielskiego banku centralnego na Wyspie można spodziewać się recesji podobnej do tej, jaka miała miejsce w związku z globalnym kryzysem gospodarczym. Będzie się z nią wiązał spadek PKB aż o 1,25 punktów procentowych.

Brytyjska gospodarka już dawno nie była w tak opłakanym stanie

Dodajmy, iż brytyjska gospodarka już dawno nie była w tak opłakanym stanie. Pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie, a do tego Brexit i katastrofalna reakcja rynków na mini-budżet ogłoszony przez kanclerza Kwasiego Kwartenga – to wszystko sprawiło, że gospodarka UK znajduje się obecnie daleko w tyle za największymi gospodarkami świata – gospodarkami Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Kanady, Japonii i Włoch.

Ekonomiści z prestiżowej firmy konsultingowej Pantheon Macroeconomics nie mają wątpliwości, że Wielka Brytania będzie pierwszym krajem z grupy G7, który popadnie w recesję i ostatnim, który się z niej wydostanie. Perspektywy gospodarcze dla „większości innych krajów europejskich są lepsze” niż dla Wielkiej Brytanii.

Bank Anglii zapowiada recesję

Co więcej, według niektórych analityków dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji państwowego pogrzebu królowej Elżbiety II zaplanowany na 19 września, a także 10 dni żałoby narodowej, mogą negatywnie wpłynąć na wzrost gospodarczy i popchnąć Wielką Brytanię ku recesji szybciej niż pierwotnie oczekiwano. Dość powiedzieć, że według Samuela Tombsa, głównego ekonomisty w Pantheon Macroeconomics pogrzeb może obniżyć tempo rozwoju gospodarki o 0,2%.

