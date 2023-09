Kryzys w UK Gospodarka UK skurczyła się w lipcu o 0,5 proc. Czy to początek recesji?

Najnowsze dane opublikowane przez the Office for National Statistics pokazują, że gospodarka UK skurczyła się w lipcu o 0,5 proc. To znacznie więcej, niż przewidywali analitycy.

Wielka Brytania wchodzi w recesję?

Ekonomiści przewidywali spadek PKB w lipcu na poziomie 0,2 proc., przede wszystkim ze względu na słabe wyniki dotyczące sprzedaży detalicznej. Jednak gospodarka UK skurczyła się w lipcu nie o 0,2 proc., ale aż o 0,5 proc., jak wynika z najnowszych danych the Office for National Statistics. Spadek PKB w pierwszym miesiącu trzeciego kwartału napawa analityków niepokojem, ponieważ sygnalizuje pojawienie się zapowiadanej od dawna recesji na Wyspach. Zwłaszcza, że wczesne wskaźniki pokazują, że wyniki gospodarcze były też słabe w sierpniu.

Odnotowany właśnie spadek PKB o 0,5 proc. stanowi kolejny dowód na to, że odporność brytyjskiej gospodarki zaczyna słabnąć i sugeruje, że pozostała część roku z coraz większym prawdopodobieństwem stanie pod znakiem płytkiej recesji – tłumaczy Jeremy Batstone-Carr, analityk w Raymond James Investment Services.

Gospodarka UK ma się gorzej na całej linii

Jak pokazują najnowsze dane, pod presją znalazły się w zasadzie wszystkie sektory brytyjskiej gospodarki. – Szczególnie mocno ucierpiały sektory usług i handlu detalicznego z powodu niezwykle mokrego lipca. Co więcej, w całej gospodarce odczuwalny jest z opóźnieniem wpływ wcześniejszych podwyżek stóp procentowych. Jeśli banki w dalszym ciągu będą ograniczać kredyty i wycofywać się z pożyczania pieniędzy, gospodarka nie nabierze realnego rozpędu. Mając to na uwadze, Bank Anglii powinien zachować ostrożność przy dalszych podwyżkach stóp procentowych – wyjaśnia Jeremy Batstone-Carr.

I dodaje: – Rynek pracy budzi jeszcze większe obawy Banku Anglii. Dynamika wynagrodzeń w ciągu 3 miesięcy od maja do lipca wzrosła o 8,5 proc. rok do roku, powyżej wszystkich prognoz, co potencjalnie blokuje dużą podwyżkę emerytur publicznych w kwietniu przyszłego roku. Wyraźna presja płacowa, przy zmniejszającym się poziomie działalności, nie pozostawia miejsca na błędy dla organów ustalających stopy procentowe. Bank Anglii stąpa po bardzo cienkiej linii, aby obniżyć inflację bez [jednoczesnego] pogłębienia nadchodzącej recesji poprzez nadgorliwe podwyżki stóp procentowych.

