Gospodarka UK – dane Office for National Statistics napawają optymizmem. Ale do powrotu do normalności jest jeszcze daleko

Ale do powrotu do normalności jest jeszcze daleko

Najnowsze dane opublikowane przez the Office for National Statistics napawają niewielkim optymizmem – w końcu w miesiącu maju rząd zapożyczył się „jedynie” na £24,3 mld, czyli o blisko £20 mld mniej, niż rok temu. Ale eksperci wyraźnie wskazują, że to i tak drugi najwyższy wynik od czasu, gdy rozpoczęto prowadzenie takich statystyk.

Po otwarciu gospodarki w połowie maja sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii wyraźnie się poprawiła. Dobrze obrazuje to chociażby suma zaciągniętych w maju przez sektor publiczny pożyczek, które wyniosły £24,3 mld. I choć nie jest to mało, to zauważmy, że w maju 2020 r., w szczycie pandemii, państwo zapożyczyło się na bagatela £43,8 mld, czyli o £19,5 mld więcej, niż w roku obecnym. I choć tegoroczna kwota pożyczki może napawać pewnym optymizmem, to jednak warto zwrócić uwagę, że stanowi ona drugą najwyższą sumę pożyczki zaciągniętą przez sektor publiczny w UK od czasu, gdy w 1993 r. zaczęto prowadzić takie statystyki (kwota ta jest też o £18,9 mld wyższa, niż w maju 2019 r.). W zeszłym miesiącu wpływy rządu centralnego wzrosły o £7,5 mld rdr, do £56,9 mld, a wydatki spadły o £10,9 mld, do £81,8 mld.

Public sector net borrowing excluding public sector banks was £24.3 billion in May 2021.



This was the second-highest May borrowing since monthly records began in 1993, but £19.4 billion less than in May 2020 https://t.co/QkbTZ9sS0qpic.twitter.com/FUMMUYPEmp — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) June 22, 2021

Gospodarka UK – kiedy się podniesie ze skutków pandemii?

Nie wiadomo jeszcze, kiedy gospodarka brytyjska może powrócić na swoje dawne tory, ale pewne jest, że po otwarciu sklepów non-essentials, lokali gastronomicznych i branży hotelarskiej, statystyki mocno pójdą w górę. Zresztą, nie ma innego wyjścia, biorąc pod uwagę, że rząd przeznaczył na pomoc ludziom i biznesom od początku epidemii £350 mld.

Samuel Tombs - główny ekonomista UK z Pantheon Macroeconomics twierdzi, że zapożyczanie się rządu jest na dobrej drodze i może osiągnąć £185 mld w latach 2021/2022, czyli o £49 mld mniej, niż przewidywali początkowo eksperci the Office for Budget Responsibility (OBR). Ale Tombs ostrzega równocześnie, że gospodarka UK będzie w najbliższym czasie nadal notować spadki, i to nie tylko ze względu na załamanie się wydatków kapitałowych oraz przewidywany koniec programu furlough, ale także na skutek exodusu imigrantów z Wysp.

Borrowing last financial year was at its highest as a percentage of GDP since 1946, though it was higher during both World Wars https://t.co/wmF7QSA718pic.twitter.com/Nad9fmmeeC — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) June 22, 2021