Gorący początek urzędowania Liz Truss: premier została publicznie nazwana „idiotką”. Rozmawiała też z prezydentem Ukrainy

Fot. Getty

Początek urzędowania Lizz Truss na Downing Street już możemy zaliczyć do niezwykle gorących. Premier rozmawiała już z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, potwierdzając ścisłe zaangażowanie Wielkiej Brytanii w pomoc Ukrainie, a na gruncie krajowym została już nazwana „idiotką” przez wściekłą żonę zwolnionego właśnie ministra.

Takiego ataku w kierunku nowej premier chyba nikt się nie spodziewał. A jednak, żona zwolnionego właśnie ministra ds. weteranów, Johnny'ego Mercera, w zupełnie bezpardonowy sposób zaatakowała Liz Truss w mediach społecznościowych. Felicity Cornelius-Mercer napisała na Twitterze, że system gabinetowy „śmierdzi” i „traktuje ludzi w odrażający sposób”, a na zakończenie nazwała nową premier „idiotką” (ang. „imbecile”). „[Mąż] zapytał ją 'dlaczego to robisz, kto będzie lepszy w tej roli ode mnie, który z twoich kumpli dostanie tę pracę, obiecałaś merytokrację?' PM – 'nie umiem na to odpowiedzieć Johnny'. Ten system śmierdzi i traktuje ludzi w sposób odrażający. Najlepsza osoba, jaką znam, została wyrzucona przez idiotkę @trussliz” - w tak niewybrednych żona słowach Mercera skomentowała całą sytuację.

A co o dymisji sądzi sam zainteresowany, John Mercer? Otóż były już minister ds. weteranów i poseł z okręgu Plymouth Moor View był zły na ruch Liz Truss, ale na konieczność opuszczenia rządu zareagował znacznie spokojniej. Mercer powiedział, że jest „rozczarowany” decyzją Truss, ale też że rozumie, że premier jest „uprawniony do nagradzania swoich zwolenników”.

He asked her ‘why would you do this, who is going to be better at this role than me, which of your mates gets the job, you promised a meritocracy?’

PM - I can’t answer that Johnny



This system stinks & treats people appallingly



Best person I know sacked by an imbecile @trusslizpic.twitter.com/RZGblGA1tx