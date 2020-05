Godziny otwarcia supermarketów w Bank Holiday. Zobacz, jak będzie czynne Tesco, Sainsbury’s, Lidl, Asda i inne sklepy

Zobacz, w jakich godzinach czynne będą sklepy w Early May Bank Holiday.

Fot. Getty

Tegoroczny Early May Bank Holiday wyjątkowo nie wypada w poniedziałek, ale w piątek. W związku z tym 8 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zobacz, w jakich godzinach w piątek będą czynne supermarkety.

Przed nami długi weekend i pomimo wciąż obowiązującego lockdownu, wiele osób z utęsknieniem czeka na dni wolne od pracy i planuje zrobić większe zakupy. Niektóre brytyjskie supermarkety działają w zmienionych godzinach już od kilku tygodniu i większość z nich wprowadziła godziny dedykowane dla specjalnych grup klientów - dla pracowników NHS, osób starszych czy osób z problemami zdrowotnymi. Warto zatem sprawdzić, w jakich godzinach zostaniemy obsłużeni w poszczególnych supermarketach w Early May Bank Holiday.

Tesco - godziny otwarcia

Dnia 8 maja sklepy Tesco w całym kraju powinny być otwarte w normalnych godzinach. W dużych supermarketach zrobimy zakupy między 6 rano a 10 wieczorem, natomiast w mniejszych sklepach ekspresowych między 6 rano a 11 lub 12 wieczorem - choć godziny w lokalnych sklepach mogą nieznacznie różnić się miedzy sobą.

Mimo że w Bank Holiday Tesco będzie działało normalnie, należy pamiętać, że w każdy piątek sieć przeznacza jedną godziną na zakupy wyłącznie dla osób starszych i z grup podwyższonego ryzyka. Zatem, jeśli nie znajdujemy się w tym gronie, nie zostaniemy obsłużeni w Tesco między 9 a 10 rano.

Sainsbury's - godziny otwarcia

Sainsbury's również pozostaje otwarte w standardowych godzinach w Bank Holiday. Oznacza to, że sklepy tej sieci powinny być czynne od 8 rano do 10 wieczorem, a mniejsze sklepy ekspresowe od 7 rano do 9 wieczorem.

Podobnie jak Tesco, Sainsbury’s też przeznacza jedną godzinę w piątki wyłącznie dla osób starszych i niepełnosprawnych - osoby te obsługiwane są priorytetowo między 8 a 9 rano. Ponadto, od poniedziałku do soboty (a więc także w piątki) sklepy Sainsbury’s od 7:30 do 8:00 obsługują jedynie pracowników NHS i pracowników opieki społecznej.

Morrisons - godziny otwarcia

Morrisons także będzie działał w zwykłych godzinach w piątek 8 maja, co oznacza, że sklepy będą otwarte od 7 rano do 10 wieczorem. Od poniedziałku do soboty Morrisons ma również godzinę dedykowaną dla pracowników NHS - między 6 a 7 rano.

Asda - godziny otwarcia

Sklepy Asda będą otwarte w normalnych godzinach. Duże supermarkety powinny działać od 8 rano do 10 wieczorem. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w niektóre dni - w tym w piątki właśnie - Asda organizuje godzinę dedykowaną dla pracowników NHS i pracowników opieki społecznej - między 8 a 9 rano.

Lidl - godziny otwarcia

Lidl poinformował, że we wszystkie najbliższe bank holidays sklepy będą otwarte w normalnych godzinach, czyli od 8 rano do 10 wieczorem.

Aldi - godziny otwarcia

Podobnie do powyższych sieci, również Aldi nie wprowadził zmian z okazji dni wolnych. Sklepy będą zatem otwarte między 8 rano a 10 wieczorem. Ponadto, w sklepach Aldi zawsze pół godziny przed otwarciem obsługiwani są pracownicy służb ratunkowych i osoby w podeszłym wieku.

M&S - godziny otwarcia

Sklepy spożywcze M&S w piątkowy Bank Holiday będą czynne jak zwykle, czyli od 8 rano do 7 wieczorem. Należy jednak pamiętać, że podczas pierwszej godziny otwarcia sklepu priorytetowo obsługiwani są pracownicy NHS i służby ratunkowe.

Waitrose - godziny otwarcia

Sklepy Waitrose w piątek 8 maja również będą otwarte standardowo, czyli od 8 rano do 10 wieczorem.

Różnice w godzinach otwarcia poszczególnych placówek

Warto pamiętać, że godziny otwarcia mogą się różnić w zależności od konkretnego sklepu - szczególnie w przypadku mniejszych sklepów lokalnych. Godziny otwarcia dla poszczególnych sklepów można sprawdzić na stronach internetowych supermarketów.