Godziny otwarcia brytyjskich supermarketów w Wielkanoc 2021. Jak w święta będzie czynne Tesco, Lidl, Aldi, Asda, Sainsbury’s i Waitrose?

Jak będą czynne brytyjskie supermarkety w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego?

W jakich godzinach brytyjskie supermarkety będą czynne od Wielkiego Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego? Sprawdź godziny otwarcia największych sieci sklepowych w UK okresie Wielkanocy.

Z okazji Wielkanocy mieszkańcy Wielkiej Brytanii mogą cieszyć się aż czterema dniami wolnymi od pracy - od Wielkiego Piątku aż do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie. Tegoroczne Święta Wielkanocne, choć do normalnych z pewnością się nie zaliczą, będą dla wielu osób jedną z pierwszych od wielu tygodni okazji do spotkań z najbliższymi.

Przypomnijmy, że od poniedziałku 29 marca w Anglii nie obowiązuje już nakaz pozostawania w domach. Można swobodnie podróżować w obrębie kraju. Możliwe są także spotkania na świeżym powietrzu (np. w parkach czy na plażach) w gronie sześciu osób z różnych gospodarstw domowych. Nadchodzące święta będą więc okazją do spotkań z bliskimi, co oznacza, że w najbliższym czasie supermarkety mogą przeżyć nieco większe niż zwykle oblężenie.

Godziny otwarcia supermarketów w UK w Wielkanoc 2021

Jak w długi wielkanocny weekend czynne będą brytyjskie supermarkety w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej? Poniżej prezentujemy godziny otwarcia sklepów sieci Tesco, Sainsbury’s, Morrisons, Asda, Aldi, Lidl i Waitrose - od Wielkiej Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego włącznie. Należy jednak pamiętać, że godziny otwarcia lokalnych sklepów mogą być nieco inne niż podane poniżej. Aby upewnić się co do godzin otwarcia sklepu w swojej okolicy, należy sprawdzić dany market w wyszukiwarce dostępnej na stronie internetowej konkretnej sieci supermarketów.

Godziny otwarcia sklepów Tesco w okresie Świąt Wielkanocnych

Wielki Piątek – 8:00 – 20:00 (sklepy Tesco Express czynne w standardowych godzinach)

Wielka Sobota – 6:00 – 22:00 (sklepy Tesco Express czynne w standardowych godzinach)

Niedziela Wielkanocna – sklepy zamknięce w Anglii, Walii I Irlandii Północnej; w Szkocji czynne 8:00 – 20:00 (sklepy Tesco Express czynne w standardowych godzinach)

Poniedziałek Wielkanocny – 8:00 – 20:00 w Anglii, Walii i Szkocji; w Irlandii Północnej 10:00 – 19:00 (sklepy Tesco Express czynne w standardowych godzinach)

Godziny otwarcia sklepów Sainsbury’s w okresie Świąt Wielkanocnych

Wielki Piątek – 8:00 – 20:00

Wielka Sobota – normalne godziny otwarcia

Niedziela Wielkanocna – sklepy zamknięte (otwarte mogą być niektóre miejsze sklepy)

Poniedziałek Wielkanocny – 8:00 – 20:00

Godziny otwarcia sklepów Morrisons w okresie Świąt Wielkanocnych

Wielki Piątek – 7:00 – 22:00

Wielka Sobota – 7:00 – 22:00

Niedziela Wielkanocna – sklepy zamknięte

Poniedziałek Wielkanocny – 8:00 – 20:00

Godziny otwarcia sklepów Asda w okresie Świąt Wielkanocnych

Wielki Piątek – 12:00 – 22:00

Wielka Sobota – 12:00 – 22:00

Niedziela Wielkanocna – sklepy zamknięte

Poniedziałek Wielkanocny – 7:00 – 19:00

Godziny otwarcia sklepów Aldi w okresie Świąt Wielkanocnych

Wielki Piątek – 8:00 – 20:00

Wielka Sobota – 8:00 – 22:00

Niedziela Wielkanocna – sklepy zamknięte

Poniedziałek Wielkanocny – 8:00 – 20:00

Godziny otwarcia sklepów Lidl w okresie Świąt Wielkanocnych

Wielki Piątek – normalne godziny otwarcia sklepów

Wielka Sobota – normalne godziny otwarcia sklepów

Niedziela Wielkanocna – sklepy zamknięte w Anglii, Walii i Irlandii Północnej; w Szkocji sklepy otwarte w normalnych godzinach

Poniedziałek Wielkanocny – 8:00 – 20:00 w Anglii, Walii i Irlandii Północnej; w Szkocji sklepy otwarte w normalnych godzinach

Godziny otwarcia sklepów Waitrose w okresie Świąt Wielkanocnych

Wielki Piątek – 8:00 – 20:00

Wielka Sobota – normalne godziny otwarcia sklepów

Niedziela Wielkanocna – sklepy zamknięte

Poniedziałek Wielkanocny – 8:00 – 20:00

