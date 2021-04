Godzilla wtargnęła do sklepu spożywczego! To WIDEO podbija sieć

Fot. YouTube

Sceny nakręcone w tym sklepie spożywczym wcale nie stanowią kolejnej odsłony „Godzilli” czy „Jurassic Parku”. Rozegrały się one naprawdę, w niewielkim sklepie spożywczym, do którego ogromna jaszczurka wtargnęła w poszukiwaniu jedzenia.

Oglądając ogromną jaszczurkę z gatunku varanus, która wspina się po sklepowych półkach, można naprawdę poczuć się jak na scenie filmu z gatunku monster movie. Tak z pewnością poczuli się sprzedawcy i klienci małego sklepu 7-Eleven w Nakhon Pathom w Tajlandii, do którego gad wtargnął bez żadnego ostrzeżenia. Zwierzę najprawdopodobniej wyszło z kanałów i desperacko poszukiwało jedzenia. Na nagraniu, które zostało opublikowane w sieci przez klienta sklepu i autora filmu widzimy, jak jaszczurka błyskawicznie wspina się po sklepowych półkach, a jej wielkość – blisko 3 metry – dosłownie przytłacza.

Zwierzę może być agresywne

Autor nagrania wprost przyznał, że obecność jaszczurki w sklepie to spore zagrożenie, ponieważ głodne i wystraszone zwierzę może być agresywne. - Zatrzymałem się w sklepie tylko po to, żeby kupić trochę jedzenia, a potem zobaczyłem w środku ogromną jaszczurkę. Chciałem kupić drinka, ale zwierzę było zbyt blisko alejki z napojami. To są niebezpieczne zwierzęta, zwłaszcza, gdy są wściekłe, więc zawróciłem tylko i nagrałem to na telefonie – zaznaczył taj. I dodał nieco żartobliwie: - Myślę, że w sklepach jest wszystko, nawet dla jaszczurek.