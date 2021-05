Gminy i dzielnice Londynu - jaki jest podział administracyjny stolicy UK?

Jak wygląda podział administracyjny brytyjskiej stolicy? Czym są londyńskie gminy? Czym różnią się boroughs od neighborhoods? Dlaczego geografia Londynu jest taka poplątana?

"Wielki Londyn" pokrywa obszar 1579 km² (609 mil kwadratowych), będąc tym samym jednym z największych miast świata. Przejechanie wszerz przez miasto wiąże się z pokonaniem przeszło stu kilometrów. Główną cechą topografii londyńskiej jest rzeka Tamiza, która przecina miasto od południowego zachodu do wschodu.

Pod względem administracyjnym obszar zwanym "Wielkim Londynem" (Greater London) albo "Aglomeracją Londyńską" jest podzielony na 32 gminy miejskie (czyli London boroughs). 33. londyńską gminą jest autonomiczne City of London. Każde londyńskie borough jest osobną jednostką administracyjną, która posiada swój ratusz, radę i budżet. Warto również w tym miejscu dodać, że 12 gmin oraz samo City tworzą tzw. "Londyn Wewnętrzny" (Inner London), a pozostałe obszary określane są jako "Londyn Zewnętrzny" (Outer London). "Londyn Wewnętrzny" tworzony jest na północ od Tamizy przez gminy Camden, Hackney, Hammersmith and Fulham, Islington, Kensington and Chelsea, Westminster, Tower Hamlets oraz w części południowej przez Greenwich, Lambeth, Lewisham, Southwark, Wandsworth.

Podział administracyjny brytyjskiej stolicy

40% Wielkiego Londynu jest pokryte Londyńskim Obszarem Pocztowym (ang. London postal area). Kod Londyńskiego Obszaru Telefonicznego (ang. London telephone area code) obejmuje obszar zbliżony do Wielkiego Londynu, aczkolwiek nie obejmuje niektórych dzielnic zewnętrznych, a obejmuje gminy znajdujące się poza granicami Wielkiego Londynu.

Dodajmy również, że trzy stołeczne gminy określane są jako królewskie, ze względu na ich związki z brytyjską monarchią. Królewskie gminy Londynu to: Royal Borough of Kensington and Chelsea (znajduje się tu Pałac Kensington, rezydencja brytyjskiej rodziny królewskiej od XVII wieku, a w dodatku dzielnica ta powszechnie uważana jest za najdroższą w Londynie oraz całej Anglii), Royal Borough of Kingston upon Thames (w X wieku była miejscem koronacji siedmiu królów) i Royal Borough of Greenwich (to lokalizacja pałacu Queen's House, jednej z pamiątek po władającym Anglią rodzie Stuartów).

Jakie są dzielnice w Londynie?

Poszczególne londyńskie gminy złożone są z mniejszych jednostek administracyjnych, a mianowicie "obszarów" czy też "sąsiedztw" (neighborhoods), a także okręgi wyborcze. Wszystko to jest bardzo skomplikowane i poplątane, ponieważ bardzo często sąsiedztwa londyńskie pokrywają się z historycznymi obszarami parafialnymi i mogą np. leżeć w dwóch gminach jednocześnie.

Dodajmy, że dzielnice Londyny w ramach poszczególnych gmin nie pokrywają się z ich obszarami!

Barking and Dagenham

Barking

Barking Riverside

Becontre

Becontree Heath

Castle Green

Chadwell Heath

Creekmouth

Dagenham

Dagenham Riverside

Marks Gate

Rush Green

Thames View

Upney

Barnet

Arkley

Barnet

Brunswick Park

Burnt Oak

Burroughs

Brent Cross

Childs Hill

Church End

Cockfosters

Colindale

Colney Hatch

Cricklewood

East Barnet

East Finchley

Edgware

Finchley

Friern Barnet

Golders Green

Grahame Park

The Hale

Hampstead Garden Suburb

Hendon

The Hyde

Mill Hill

Monken Hadley

New Barnet

New Southgate

North Finchley

Oakleigh Park

Osidge

Totteridge

West Hendon

Whetstone

Woodside Park

Temple Fortune



Bexley

Barnes Cray

Belvedere

Bexley (Old Bexley, Bexley Village)

Bexleyheath (Bexley New Town)

Blackfen

Barnehurst

Colyers

Crayford

Crook Log

Crossness

Erith

Falconwood

Foots Cray

Lamorbey

Longlands

North End

Northumberland Heath

Sidcup

Slade Green

Upton

Welling

West Heath

Ruxley

Upper Ruxley

Thamesmead

Brent

Alperton

Brondesbury

Brent Park

Church End

Dollis Hill

Harlesden

Kensal Green

Kenton

Kilburn (też Camden)

Kingsbury

Neasden

Park Royal

Preston

Queen’s Park

Sudbury

Tokyngton

Wembley

Wembley Park

Willesden

Bromley

Anerley

Aperfield

Beckenham

Bickley

Biggin Hill

Bromley

Bromley Common

Chelsfield

Chislehurst

Coney Hall

Crystal Palace

Cudham

Derry Downs

Downe

Eden Park

Elmers End

Elmstead

Goddington

Hayes

Hazelwood

Keston

Leaves Green

Locksbottom

Mottingham

Orpington

Penge

Petts Wood

Plaistow

Pratt’s Bottom

Southborough

St Mary Cray

St Paul’s Cray

Sundridge

West Wickham

Widmore

Camden

Belsize Park

Bloomsbury

Camden Town

Chalk Farm

Dartmouth Park

King’s Cross

Fitzrovia

Frognal

Gospel Oak

Hampstead

Highgate

Holborn

King’s Cross

Kentish Town

Primrose Hill

Somerstown

St Giles

St Pancras

Swiss Cottage

West Hampstead

City of London

Aldgate

Barbican

Blackfriars

Temple

Croydon

Addington

Addiscombe

Coombe

Coulsdon

Croydon

Forestdale

Kenley

New Addington

Norbury

Old Coulsdon

Purley

Riddlesdown

Sanderstead

Selhurst

Selsdon

Shirley

South Croydon

South Norwood

Thornton Heath

Upper Norwood

Waddon

Woodside

Ealing

Acton

Bedford Park

Ealing

Greenford

Hanwell

Northolt

Norwood Green

Perivale

Southall

West Ealing

Enfield

Arnos Grove

Botany Bay

Brimsdown

Bulls Cross

Crews Hill

Edmonton

Enfield Highway

Enfield Lock

Enfield Town

Enfield Wash

Freezywater

Grange Park

Hadley Wood

Palmers Green

Ponders End

Southgate

Winchmore Hill

Greenwich

Abbey Wood

Blackheath Park

Charlton

Eltham

Greenwich

Horn Park

Kidbrooke

Maze Hill

Middle Park

New Eltham

Plumstead

Shooter’s Hill

Well Hall

Westcombe Park

Woolwich

Hackney

Dalston

Hackney

Hackney Marshes

Hackney Wick

Haggerston

Homerton

Hoxton

Lea Bridge

Lower Clapton

Manor House

Shacklewell

Shoreditch

South Hackney

Stamford Hill

Stoke Newington

Upper Clapton

Hammersmith and Fulham

Fulham

Hammersmith

Old Oak Common

Parsons Green

Sands End

Shepherd’s Bush

West Kensington

White City

Wormwood Scrubs

Harringey

Bounds Green

Bowes Park

Crouch End

Finsbury Park

Fortis Green

Harringay

Hornsey

Muswell Hill

Seven Sisters

South Tottenham

Stroud Green

Tottenham

Tottenham Green

Tottenham Hale

Turnpike Lane

West Green

Wood Green

Harrow

Belmont

Harrow

Harrow on the Hill

Harrow Weald

Hatch End

North Harrow

Pinner

Rayners Lane

South Harrow

Stanmore

Wealdstone

West Harrow

Queensbury

Havering

Ardleigh Green

Chase Cross

Collier Row

Cranham

Elm Park

Emerson Park

Gallows Corner

Gidea Park

Harold Hill

Harold Park

Harold Wood

Havering-atte-Bower

Hornchurch

Noak Hill

North Ockendon

Rainham

Romford

South Hornchurch

Upminster

Upminster Bridge

Wennington

Hillingdon

Cowley

Eastcote

Harefield

Harlington

Harmondsworth

Hayes

Hillingdon

Ickenham

Longford

Northwood

Ruislip

Sipson

South Ruislip

Uxbridge

West Drayton

Yeading

Yiewsley

Hounslow

Chiswick

Cranford

East Bedfont

Feltham

Gunnersbury

Hanworth

Hatton

Heston

Hounslow

Isleworth

Lampton

Osterley

Woodlands

Islington

Archway

Angel

Barnsbury

Canonbury

Clerkenwell

De Beauvoir Town

Farringdon

Finsbury

Highbury

Holloway

Islington

Nag’s Head

Pentonville

St Luke’s

Tufnell Park

Kensington and Chelsea

Brompton

Chelsea

Earls Court

Holland Park

Kensington

North Kensington

Notting Hill

South Kensington

West Brompton

Kingston upon Thames

Berrylands

Chessington

Coombe

Hook

Kingston Vale

Kingston upon Thames

Malden Rushett

Motspur Park

New Malden

Norbiton

Old Malden

Surbiton

Tolworth

Lambeth

Brixton

Clapham

Gipsy Hill

Herne Hill

Kennington

Lambeth

Stockwell

Streatham

Tulse Hill

Vauxhall

West Norwood

Lewisham

Bellingham

Blackheath

Brockley

Catford

Chinbrook

Crofton Park

Deptford

Downham

Forest Hill

Grove Park

Hither Green

Honor Oak

Ladywell

Lee

Lewisham

New Cross

Southend

St Johns

Sydenham

Sydenham Hill

Merton

Colliers Wood

Lower Morden

Merton Park

Mitcham

Morden

Morden Park

Raynes Park

South Wimbledon

St Helier

Wimbledon

Newham

Beckton

Canning Town

Custom House

East Ham

Forest Gate

Little Ilford

Manor Park

Maryland

North Woolwich

Plaistow

Silvertown

Stratford

Upton Park

West Ham

Redbridge

Aldborough Hatch

Barkingside

Chadwell Heath

Gants Hill

Goodmayes

Hainault

Ilford

Loxford

Newbury Park

Redbridge

Seven Kings

South Woodford

Wanstead

Woodford

Woodford Green

Snaresbrook

Richmond upon Thames

Barnes

Castelnau

East Sheen

Eel Pie Island

Fulwell

Ham

Hampton

Hampton Hill

Hampton Wick

Kew

Mortlake

North Sheen

Petersham

Richmond

St Margarets

Strawberry Hill

Teddington

Twickenham

Whitton

Southwark

Bankside

Bermondsey

Camberwell

Denmark Hill

Dulwich

East Dulwich

Elephant and Castle

Newington

Nunhead

Peckham

Rotherhithe

Surrey Quays

Walworth

Sutton

Beddington

Belmont

Carshalton

Cheam

Sutton

Wallington

Worcester Park

Tower Hamlets

Bethnal Green

Blackwall

Bow

Bromley

Cambridge Heath

Canary Wharf

Cubitt Town

Isle of Dogs

Leamouth

Limehouse

Mile End

Millwall

Old Ford

Poplar

Ratcliff

Shadwell

Spitalfields

Stepney

Tower Hill

Wapping

Whitechapel

Wandswarth

Battersea

Balham

Chingford

Highams Park

Leyton

Leytonstone

Upper Walthamstow

Walthamstow

Walthamstow Village

Cann Hall

Earlsfield

Nine Elms

Putney

Roehampton

Southfields

Tooting

Tooting Bec

Wandsworth

Westminster

Aldwych

Bayswater

Belgravia

Charing Cross

Chinatown

Covent Garden

Knightsbridge

Lisson Grove

Maida Vale

Marylebone

Mayfair

Millbank

Paddington

Pimlico

Soho

St James’s

St John’s Wood

Westminster

Tekst opracowano na podstawie Wikipedii. Grafika: Wikipedia