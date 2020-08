Gmail nie działa! Awaria ma zasięg ogólnoświatowy, a użytkownicy nie dostają maili

Google walczy obecnie z awarią Gmaila, a także Dysku Google, która ma zasięg ogólnoświatowy. Użytkownicy nie dostają maili. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to najpopularniejsza poczta na świecie, problem jest wyjątkowo poważny.

Od wczesnych godzin porannych w czwartek mamy do czynienia z gigantyczną awarią Gmaila oraz Dysku Google, na którą narzekają miliony użytkowników. Zgodnie z informacją podaną na stronie Google trwają prace nad zdiagnozowaniem problemu i jego naprawą.

Gmail nie działa na całym świecie

Miliony użytkowników Gmaila z całego świata narzekają na to, że - albo nie mogą zalogować się do poczty na konkretnych przeglądarkach, albo mają problem z załączeniem pliku do maila, albo nie otrzymują maili. Google długo milczało na temat awarii, jednak w końcu poinformowało: „Próbujemy zdiagnozować problem. Podamy aktualizacje na temat tego, kiedy go rozwiążemy o godzinie 13:30”.

