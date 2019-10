„Głosowałam za WYJŚCIEM z UE z powodu NHS” - Dramat Brytyjczyków, którzy wiedzą, że dali się zmanipulować

- Głosowałam za WYJŚCIEM z powodu NHS. Zastawiam się, ilu jeszcze było takich jak ja? - mówi rozczarowana Brytyjka na jednym z filmów przygotowanych przez organizację „Led By Donkeys”. Kobieta przeżywa prawdziwy dramat w związku z tym, że dała się politykom zmanipulować.

Ludzie mówią mi, że ok. 17,4 mln ludzi za tym zagłosowało i że to jest to, czego oni chcą. Ja jestem jedną z tych 17,4 mln i to nie jest to, czego chcę. To nie jest to, za czym zagłosowałam. Chcę mój głos dostać z powrotem. Mój głos został ukradziony, chcę go dostać z powrotem – kontynuuje Brytyjka świadoma tego, że uwierzyła w populistyczne hasła ludzi pokroju Nigela Farage'a i że dała się im zmanipulować.

Nie przegap: Molestowana w pracy Polka dostała 30 tys. odszkodowania - była szczypana w pośladki i obwąchiwana przez szefa

Organizacja „Led By Donkeys” przypomina też na nagraniu, że według sondaży przeprowadzanych regularnie przez YouGov większość Brytyjczyków zagłosowałaby dziś z pozostaniem w Unii Europejskiej. - Myślę, że to był Nigel Farage, który pewnego dnia powiedział, że nie ma sensu organizować kolejnego głosowania, ponieważ teraz byłoby jeszcze więcej zwolenników wyjścia [UE z UK – przyp.red.] niż ich było wcześniej. Nie, wiesz, że by tak nie było, i dlatego nie chcesz, żebyśmy dostali drugą taką możliwość – zaznaczyła stanowczo Lisa Dodd.

WAŻNE: Nowa Umowa ws. Brexitu została jednomyślnie zaakceptowana na szczycie UE! Jean-Claude Juncker wykluczył kolejne wydłużenie Brexitu