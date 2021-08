Glasgow: W TK Maxxie zawalił się dach pod naporem wody deszczowej. Sklep ewakuowano [WIDEO]

Fot. Getty

Dramatyczne nagranie ze szkockiego TK Maxxa obiegło internet. Sklep ewakuowano, ponieważ pod naporem wody deszczowej zawalił się dach budynku, a woda zalała całą halę.

W sklepie TK Maxx przy Sauchiehall Street w Glasgow doszło do szokującej sytuacji. Spokojnie robiący zakupy klienci i obsługujący ich pracownicy przeżyli chwile prawdziwej grozy, gdy niespodziewanie z dachu hali sklepowej strumieniami popłynęła woda.

Zdarzenie, które opisał portal Metro, zostało uwiecznione na nagraniu jednej z klientem. Na filmiku widać, jak z dziurawego dachu wola leje się dosłownie jak puszczona z wielu kranów w jednym momencie. Podłoga TK Maxxa znalazła się pod wodą, a półki sklepowe oraz znajdujące się na nich towary całkowicie przemokły. Straty dyskontu z pewnością są ogromne.

Klientka sklepu relacjonowała, że nagła powódź w sklepie dość ją „przeraziła”. Kobieta powiedziała również, że personel TK Maxxa zareagował bardzo sprawnie i odpowiednio, „szybko ewakuując” wszystkie osoby, znajdujące się wewnątrz.

Well done @TKMaxx_UK Glasgow for the speedy evacuation of the customers following torrential rain and a ceiling collapse! Quite scary ! pic.twitter.com/1pETHGhXhu