Ginekolog proponował pacjentkom terapię seksem. „Dr Magiczny Flet” został złapany na skutek dziennikarskiej prowokacji

Fot. Getty

Prawdziwy skandal obiegł w ostatnich dniach całe Włochy. Na skutek dziennikarskiej prowokacji, na gorącym uczynku złapany został lekarz-ginekolog, który oferował swoim pacjentkom „terapię seksem”.

„Dr Magiczny Flet” - tak okrzyknięto we Włoszech blisko 70-letniego lekarza – ginekologa z Bari, który proponował swoim pacjentkom terapię seksem. Lekarz został złapany na gorącym uczynku w hotelu, po dziennikarskiej prowokacji, gdy na „terapię naprawczą” seksem zgłosiła się do niego podstawiona aktorka. Jako pierwsza o podejrzanych praktykach stosowanych przez włoskiego lekarza powiadomiła dziennik „La Repubblica”, a następnie program komediowo-satyryczny „Le Lene”, 33-letnia kobieta.

To właśnie twórcy programu „Le Lene” dokonali powyższej prowokacji i ujawnili „magiczne” ponoć, uzdrawiające zdolności lekarza z Bari. Podstawiona aktorka najpierw odbyła konsultację ginekologiczną, podczas której dowiedziała się, że jest zarażona wirusem HPV (wirusem brodawczaka ludzkiego, niebezpiecznym z uwagi na właściwości karcerogenne i odgrywanie nieraz kluczowej roli w powstawaniu raka szyjki macicy), a następnie dała się namówić na „terapię seksem”. Ginekolog z Bari twierdził bowiem, że posiada przeciwciała dezaktywujące wirusa, ale że skorzystanie z nich wymaga pójścia z nim do łóżka. I choć brzmi to jak żart, ginekolog rzeczywiście umówił się z podstawioną aktorką w hotelu, gdzie zaczął się przygotowywać do odbycia stosunku seksualnego, przechwalając się przy tym, że jest „Dr Magicznym Fletem” oraz „Ojcem Pio wśród penisów”.

Ginekolog obstaje, że uleczył wiele pacjentek

Nawet jednak po złapaniu na gorącym uczynku i wejściu do pokoju hotelowego dziennikarki, ginekolog z Bari nie przestał się upierać, że stosunek seksualny z nim daje odporność na wirusa HPV. Lekarz cały czas utrzymuje, że wiele swoich pacjentek ochronił przed groźnym rakiem szyjki macicy. I choć trudno jest ze spokojem słuchać rewelacji doktora, to po emisji programu z podobną historią zgłosiło się do organów śledczych przynajmniej 15 kobiet. Lekarz wydał natomiast oświadczenie, przy pomocy swojego prawnika, w którym poinformował, że „oferował jedynie alternatywne leczenie, które przyniosło rezultaty”.