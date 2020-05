Gigantyczny spadek liczby Polaków w UK. Rośnie natomiast liczba imigrantów z Rumunii

Jak wynika z najnowszych danych Office for National Statistics (ONS) liczba Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii spadła aż o 120 000 w ciągu dwóch ostatnich lat. Polacy pozostają jednak nadal najbardziej powszechną narodowością „nie-brytyjską” na Wyspach.

ONS podało, że w roku 2019 około 900 000 Polaków mieszkało w Wielkiej Brytanii, co jest tak naprawdę dużym spadkiem w porównaniu do roku 2017, kiedy to liczbę naszych rodaków w UK szacowało się na 1,02 mln.

Spada liczba Polaków, natomiast Rumunów wzrasta

Polska narodowość jest jedną z najbardziej powszechnych na Wyspach od 2007 roku, z kolei na drugim miejscu plasują się imigranci z Rumunii, jednak ich liczba w przeciwieństwie do liczby Polaków wzrosła w ciągu wspomnianych dwóch lat. W 2017 roku wynosiła 411 000, a w roku 2019 zwiększyła się do 450 000 osób.

Inne narodowości

W przypadku innych narodowości mieszkających na Wyspach sytuacja przedstawia się następująco – trzeci na liście najbardziej popularnych narodowości znaleźli się Hindusi, których liczba w roku 2019 wyniosła 365 000. Czwarci na liście uplasowali się Irlandczycy – w ubiegłym roku było ich 320 000 w UK, następni są Włosi (304 000).

Z kolei inne narodowości, jak np. Pakistańczycy zaleźli się na siódmym miejscu – o jedno miejsce wyżej niż w 2018 roku, a Litwini spadli z siódmego miejsca na dziewiąte.

Gdzie mieszka najwięcej obcokrajowców?

Jak wynika z danych ONS, Londyn pozostaje miejscem w UK z najwyższym odsetkiem obywateli nie-brytyjskich (22,3 proc.). Z kolei w samej stolicy dzielnicami, w których imigrantów jest najwięcej, są Kensington & Chelsea (34,4 proc.) oraz Westminster (32,4 proc.).

Co jednak istotne dane ONS oparte są na gospodarstwach domowych i w statystykach nie uwzględniają osób mieszkających w obiektach komunalnych, czy studentów mieszkających w akademikach.

