Podróże i turystyka Gigantyczne zyski Ryanaira dzięki podwyżkom cen biletów

Ryanair z rekordowym zyskiem i… z podwyżkami cen biletów. Jakie najważniejsze informacje zawarto w oficjalnym komunikacie giełdowym wydanym przez tanie linie lotnicze z Irlandii?

W jakiej sytuacji znajduje się obecnie największy europejski niskokosztowy przewoźnik lotniczy i co oznacza to dla jego klientów? Ryanair w pierwszym półroczu okresu obrachunkowego (od początku kwietnia do końca września 2023 roku) osiągnął zysk netto wynoszący 2,2 miliarda euro. Dla porównania, w analogicznym okresie w 2022 zysk sięgnął 1,4 miliarda euro. Linie zarobiły aż 60 proc. więcej! Odnotowano także wzrost przychodów netto sięgający 8,6 miliarda euro (wzrost o 30%), a koszty operacyjne poszły w górę do 6,16 mld euro (wzrost o 24%).

Te imponujące wyniki finansowe były możliwe dzięki… podwyżce cen biletów i dopłatom do bagażu. Linie lotnicze zarobiły więcej, jego kliencie zapłacili więcej. W rzeczonym okresie Ryanair przewiózł aż 105 milionów pasażerów, najwięcej w swojej historii. Średnio płacili oni więcej za bilet o 24%. Jego przeciętna cena wynosi obecnie 58 euro.

Ryanair zapowiada kolejne podwyżki cen biletów

Co więcej, już teraz władze Ryanaira zapowiadają, że ceny biletów będą nadal rosły! W ostatnim kwartale „tanie latanie” stanie się jeszcze droższe. W raporcie zwrócono uwagę, że choć ludzie po pandemii Covid-19 wrócili do podróżowania samolotami, to podaż w skali europejskiej nadal pozostaje niższa, niż przed 2020 roku.

Dodajmy, że irlandzki przewoźnik szykuje się na zyski w historycznej skali. Jak podaje „Financial Times”, w bieżącym roku obrotowym prognozy dotyczące zysku po opodatkowaniu znajdują się przedziale 1,85-2,05 miliarda euro.

Tanie loty stają się „tanie” tylko z nazwy

Dość powiedzieć, że wyniki finansowe Ryanaira są tak dobre, że władze spółki postanowiły wypłacić swoim akcjonariuszom dywidendę. Dzieje się tak po raz pierwszy w historii! Inwestorzy mają otrzymać 0,35 euro (0,30 funta) za akcję, a całość ma wynieść w sumie 400 mln euro. Połowa tej kwoty zostanie wypłacona w lutym 2024 roku, a druga połowa po walnym zgromadzeniu.

