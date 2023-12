W czasie, gdy miliony osób w całym kraju wybierają się lub są w trakcie przedświątecznej podróży, pojawiły się problemy zarówno na drogach, na stacjach kolejowych jak i na lotniskach. Obecnie do portu w Dover utworzyły się gigantyczne kolejki, a wiele lotów z brytyjskich lotnisk zostało odwołanych.

Przez czwartkowy strajk we Francji, a także huragan Pia, wielu podróżnych z wczoraj, próbuje wydostać się z Wielkiej Brytanii w piątek. W porcie w Dover utworzyły się długie kolejki po wzroście podróżnych czekających na promy.

Czwartkowa nieplanowana akcja protestacyjna doprowadziła wczoraj do zamknięcia połączenia kolejowego w tunelu pod kanałem La Manche. To z kolei wywołało gwałtowne zapotrzebowanie na podróże promem. Port w Dover poinformował, że w piątek rano na francuskich kontrolach granicznych wystąpiły 90-minutowe opóźnienia ze względu na przestój podróżnych po czwartkowym strajku.

And Dover Town gridlocked !!! AGAIN!! Where are police or traffic wardens please ??

Na drogach również pojawiły się duże utrudnienia. Autostrada M62 jest nadal zamknięta w pobliżu Manchesteru, a w pociągach Eurostar i tunelu pod kanałem La Manche panuje wyjątkowy ruch.

Kierowcy stoją w korkach na odcinkach M20, M25 i M1, a niektóre drogi zostały nawet zamknięte. Czteroosobowa rodzina z dwójką dzieci próbuje przedostać się do domu rodziców na święta Bożego Narodzenia w północnej Francji. Matka dwójki małych dzieci powiedziała:

– Mój mąż i ja obecnie tkwimy w chaosie w Dover z dwójką niecierpliwych dzieci! Wyślijcie pomoc! #notdrivinghomeforchristmas.

The overnight traffic chaos in Dover was completely unacceptable.

Kent Resilience Forum and @KentHighways failed to manage traffic appropriately in the town. I will be taking this up with them.

Pictured: local roads & Google Maps showing the congestion in Dover town. pic.twitter.com/nUnqkPFs63

