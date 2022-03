Gigantyczne kolejki na lotnisku w Manchesterze. Pasażerowie spóźnili się na samolot

Fot. Twitter/@AndyMitten

Na lotnisku w Manchesterze doszło do niecodziennego splotu wydarzeń – tłumaczą pracownicy portu. Pasażerowie skarżą się na gigantyczne kolejki sięgające aż do parkingu, przez które niektórzy spóźnili się na swoje loty. Skąd taka sytuacja?

W środę na Twitterze pojawiły się zaskakujące relacje osób podróżujących przez lotnisko w Manchesterze. Sfrustrowani pasażerowie donosili o gigantycznych kolejka do kontroli bezpieczeństwa – sięgających z wnętrza terminalu 1. aż do parkingu. O sytuacji jako pierwszy napisał dziennik Manchester Evening News.

Niektórzy zamieścili w sieci zdjęcia tej niecodziennej sytuacji na lotnisku w Manchesterze, skarżąc się, że czekali aż trzy godziny na przejście przez kontrolę. Niestety, co najmniej kilka osób twierdzi nawet, że z powodu zamieszania na lotnisku spóźnili się na swoje loty. Inni donosili, że ich samoloty wystartowały z opóźnieniem, ponieważ czekano na pasażerów, którzy nie dotarli na pokład na czas właśnie z powodu przedłużających się procedur bezpieczeństwa.

Pewien mężczyzna udostępnił na Twitterze zdjęcie niewyobrażalnej kolejki, która jego zdaniem ciągnęła się przez aż „200 metrów przed terminalem”. Mężczyzna napisał na Twitterze: „Po raz kolejny ogromne kolejki w @manairport. Ta jest do [kontroli – przyp. red.] bezpieczeństwa na T1. Ciągnie się przez 200 metrów przed terminalem”.

Huge queues once again at @manairport This is for security at T1. It snakes for 200 metres outside the terminal. pic.twitter.com/nUVvyGiPYH

Z kolei inny mężczyzna napisał również na Twitterze, że przejście przez kontrolę bezpieczeństwa zajęło mu dwie godziny, mimo że opłacił tzw. „szybką ścieżkę”: „Z pewnością lotnisko w Manchesterze jest jednym z najbardziej chaotycznych na świecie. W tym miejscu nigdy nie jest przyjemnie”. Jeszcze ktoś skarżąc się, napisał natomiast: „nikt nic nie wie. Żadnej pomocy, żadnych informacji. To jest całkowicie nie do przyjęcia”.

3 hours to get through security at @manairport The captain on the @AerLingus flight had just told us, this is the last flight home and she won’t leave anyone behind. What .A. Woman we will leave no man in the UK on St paddy’s Eve #StPatricksDaypic.twitter.com/8NVmHWgHNj