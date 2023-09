Na brytyjskich lotniskach utworzyły się nawet 2-godzinne kolejki do kontroli paszportowej, gdy bramki elektroniczne przestały działać. Setki podróżnych ucierpiało na tym, że Straż Graniczna przeprowadzała zaplanowaną „rutynową konserwację” bramek.

Setki podróżnych musiało z czwartku na piątek stać w gigantycznych kolejkach na lotniskach, bo bramki paszportowe – zgodnie z planem – przestały działać. Jak się okazało, problemy były związane z „rutynową konserwacją” przeprowadzaną przez Straż Graniczną.

Pasażerowie narzekali nawet na dwugodzinne kolejki na lotniskach do kontroli paszportowej. Niektórzy dali upust swojej frustracji w mediach społecznościowych. Jedna z osób napisała: „Podobno jedyną dobrą rzeczą w Anglii jest wydajność lotnisk, ale nawet to nie jest prawdą. Jest 3 nad ranem, są problemy, bramki elektroniczne nie są otwarte”.

Ktoś inny napisał: „Stoimy w kolejkach do opóźnionych lotów. Ten kraj to istna ruina”. Kolejna osoba również nie szczędziła krytyki: „Żenująca/haniebna sytuacja na lotnisku Gatwick dziś rano. Lot był już opóźniony o ponad 2 godziny. Następnie po wylądowaniu (o 1 w nocy) staliśmy w kolejce przez ponad godzinę, aby dostać się do kontroli paszportowej (bramki były nieczynne!!!). Wszyscy ustawiali się, aby przejść kontrolę”.

