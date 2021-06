Gigantyczna wygrana w EuroMillions - mieszkaniec UK zgarnął 111 mln funtów

Posiadacz szczęśliwego zakładu z Wielkiej Brytanii stał bogatszy o 111 milionów funtów wygrywając piątkową kumulację loterii EuroMillions. Tym samym zgarnął dziewiątą co do wielkością wygraną w UK.

Szczęśliwy zwycięzca wytypował wszystkie siedem liczb – pięć EuroMillions oraz dwie Lucky Stars. Camelot, operator National Lottery, prosi za pośrednictwem brytyjskich mediów wszystkich graczy o dokładne sprawdzenie swoich kuponów. Zwycięskie liczby to 07, 20, 36, 40, 46, z numerami Lucky Star 02 i 04. Pełna kwota wygranej to 111 540 000 funtów. Mamy do czynienia z czwartym "jackpotem" w EuroMillions w tym roku w Wielkiej Brytanii - poprzednie padły w losowaniu noworocznym oraz dwukrotnie w kwietniu 2021.

Mieszkaniec UK zgarnął "pełną pulę" w loterii EuroMillions

Warto zwrócić uwagę, że rekordowa wygrana w skali Wielkiej Brytanii sięgnęła 170 mln funtów. Padła ona w październiku 2016 roku, a osoba która zgarnęła tak niebagatelną sumkę postanowiła zachować anonimowość. W skali całej Europy najwyższa wygrana została odnotowana w lutym w Szwajcarii. Osoba, która wzbogaciła się o 210 mln euro (180 mln funtów) również nie zdradziła swoich personaliów.

EuroMillions to międzynarodowa gra liczbowa założona 7 lutego 2004 roku przez francuskiego organizatora loterii „Française des Jeux”, hiszpańską loterię krajową „Loterías y Apuestas del Estado” i brytyjską firmę Camelot. Pierwsze losowanie EuroMillions odbyło się w piątek 13 lutego 2004 roku w Paryżu. Początkowo w tej loterii brały udział jedynie Francja, Hiszpania i Wielka Brytania, zaś 8 października 2004 roku dołączyły do nich Austria, Belgia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia i Szwajcaria.

Szczęśliwiec wygrał 111 mln funtów!

Losowania EuroMillions odbywają się w Paryżu, w każdy wtorek i piątek wieczorem o godzinie 20:45. Pojedynczy zakład kosztuje €2, £2,5 lub 3 franki szwajcarskie, w zależności od lokalnej waluty. 7 listopada 2009 roku cena kuponów w Wielkiej Brytanii wzrosła z £1,5 na £2, co było spowodowane zmianą kursu walut EUR/GBP. Wszystkie wygrane z nagrodą główną włącznie są wypłacane w postaci jednorazowej sumy wolnej od podatku (od 2013 roku wyjątek od tej reguły ustanowiły: Szwajcaria, Hiszpania i Portugalia).

Celem każdego gracza jest trafienie 5 z 50 numerów oraz 2 z 12 dodatkowych liczb (czyli właśnie Lucky Stars). Format gry uległ zmianie 10 maja 2011 roku, kiedy to wprowadzono drugie losowanie w tygodniu, zaś liczbę gwiazdek zwiększono z 9 do 11 numerów. Ponadto wprowadzono także dodatkową kategorię nagród za trafienie jedynie 2 podstawowych numerów, bez konieczności trafienia żadnej gwiazdki.