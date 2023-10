Praca i finanse Gigantyczna wygrana na loterii. Szczęśliwiec zgarnął 1,4 mld funtów

Szanse na to, żeby w loterii Powerball zgarnąć kumulację w wysokości 1,76 mld dolarów, czyli 1,4 mld funtów, wynosiły jeden do 292 milionów. A jednak jeden z graczy, który postawił kupon w lokalnym supermarkecie w Kalifornii, skreślił sześć szczęśliwych liczb.

Druga najwyższa wygrana w historii

Wygrana w wysokości 1,76 mld dolarów, czyli 1,4 mld funtów, która padła właśnie w Kalifornii, jest drugą najwyższą wygraną w historii loterii Powerball. Największa wygrana w historii amerykańskiej loterii padła jednak zupełnie niedawno, bo w listopadzie 2022 roku. Wówczas niejaki Edwin Castro, mieszkaniec Golden State, wygrał 2,04 mld dolarów. A przypomnijmy, że w loterii Powerball można wziąć udział w 45 stanach USA, a także w Dystrykcie Kolumbia, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych.

Ten rok był jednak w ogóle szczęśliwy dla uczestników Powerball. Wygrana, która padła właśnie w Kalifornii, to już piąta w tym roku główna nagroda w loterii. Ostatni zwycięski kupon również został wysłany w Kalifornii. Nastąpiło to w połowie lipca. A kwota, na którą opiewał kupon, wyniosła 1,08 mld dolarów.

Co dalej stanie się z wygraną na loterii?

Na razie, jak podają amerykańskie media, nie znamy jeszcze personaliów osoby, która zgarnęła niebotyczną sumę 1,76 mld dolarów. Wiemy tylko, że zwycięskie liczby – 22, 24, 40, 52, 64 i czerwona 10 – skreślono w supermarkecie Midway Market & Liquors w miejscowości Frazier Park w Kalifornii. Wiemy też, że gracz będzie mógł wypłacić pieniądze w całości albo w części. Jeśli zdecyduje się na tę pierwszą opcję, to po opodatkowaniu otrzyma kwotę 774 mln dolarów. Jeśli natomiast zdecyduje się on na wypłatę całej sumy w ratach, to otrzyma ją w ciągu 30 lat.



Najwięksi wygrani w historii gier losowych w UK

Porównując największe wygrane w historii brytyjskiej National Lottery z wygranymi w Powerball, główne nagrody wydają się być niewielkie. Choć przecież są gigantycznymi sumami pieniędzy. Wszyscy najwięksi w Wielkiej Brytanii zgarnęli astronomiczne sumy pieniędzy dzięki losowaniom EuroMillions:

1. £195 mln – tyle wygrał w lipcu zeszłego roku mieszkaniec UK, który postanowił pozostać anonimowy.

2. £184 mln – to druga najwyższa wygrana w UK, którą 10 maja 2022 r. zgarnęli Joe i Jess Thwaite z Gloucester.

3. £170 mln – ta trzecia najwyższa wygrana w ramach National Lottery padła w październiku 2019 r. Zwycięzca nie chciał ujawniać swoich danych osobowych.

4. £161 mln – czwarta najwyższa wygrana w historii National Lottery przypadła w udziale Colin i Chrisa Weir’ów z North Ayrshire. Wygrana miała miejsce w lipcu 2011 r.

5. £148 mln – aż tyle w sierpniu 2012 r. zgarnęło małżeństwo z Cambridgeshire, Adrian i Gillian Bayford’owie.

6. £123 mln wygrał w czerwcu 2019 r. anonimowy gracz.

7. £122 mln – bardzo podobną sumę zgarnął także anonimowy gracz w kwietniu 2021 r.

8. £121 mln – to kolejna wysoka wygrana, która padła w UK w kwietniu 2018 r., a której szczęśliwy posiadacz nie chciał się ujawnić.

9. £115 mln – tę wygraną zgarnęli w wigilię Nowego Roku 2019 r. Frances i Patrick Connolly.

10. £113 mln – ta wygrana padła w październiku 2010 r., a szczęśliwiec, który się po nią zgłosił, zdecydował się pozostać anonimowy.

