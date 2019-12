Gigantyczna wygrana 41 milionów funtów nie odebrana od prawie miesiąca! Lepiej dokładnie sprawdźcie swoje kupony!

Fot. Getty

3 grudnia w loterii Euromillions padła gigantyczna wygrana wynosząca 41 milionów funtów. Niestety jak dotąd nikt nie zgłosił się po wygraną - wiadomo jednak, że zwycięski los zakupiono w Dorset.

Osoby, które na początku grudnia grały w Euromillions w Dorset są zachęcane do dwukrotnego sprawdzenia swoich kuponów, ponieważ niebotyczna pula 41 milionów funtów wciąż pozostaje do odebrania przez zwycięzcę.

Dokładna wartość nagrody wynosi 40 956 696,60 funtów i jest to siódma brytyjska wygrana w Euromillions w tym roku. Posiadacz zwycięskiego kuponu trafił wszystkie pięć liczb, a także dwie dodatkowe szczęśliwe liczby. Losowanie odbyło się 3 grudnia 2019 roku, a szczęśliwe liczby to: 18, 31, 32, 38 i 48, a dodatkowe dwa szczęśliwe trafy to: 04 i 12.

Jak podaje „The Independent”, jeśli zwycięzca zgubił lub przypadkiem zniszczył swój kupon, pozostał mu już mniej niż tydzień, by zgłosić się do Euromillions na piśmie w tej sprawie - termin mija 2 stycznia 2020 roku. Jeśli pismo od zwycięzcy wpłynie w terminie, to operator rozpatrzy je, a w przypadku pozytywnej odpowiedzi nagroda może zostać wypłacona w ciągu 180 dni od daty losowania.

Z drugiej strony, jeśli zwycięzca nie zgubił ani nie zniszczył swojego kuponu i nadal go posiada, to czas na pisemne zgłoszenie się do organizatorów loterii ma aż do 31 maja 2020 roku.

Jeśli jednak aż do końca maja nikt nie zgłosi się po wygraną, nagroda zostanie przeznaczona na wszelkie projekty finansowane przez National Lottery w całej Wielkiej Brytanii.

