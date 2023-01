Gigant zwolni w tym tygodniu tysiące ludzi na całym świecie. Ilu z nich straci pracę w Wielkiej Brytanii?

Wcześnie zrobiły to też Amazon, Meta iTwitter

To kolejne duże przedsiębiorstwo, które decyduje się na masowe zwolnienia

Kryzys ekonomiczny, który przetacza się przez wiele państw wysoko rozwiniętych, ma niebagatelny wpływ na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Niektóre z nich, dla poczynienia oszczędności, robią masowe zwolnienia. Właśnie nadeszła wiadomość, że w tym tygodniu pracę stracą tysiące ludzi zatrudnieni u kolejnego giganta, co będzie tylko wpisze się w zwolnienia dokonane już ostatnio przez Amazon, Meta i Twitter.

Gigant zwolni nawet 5 proc. siły roboczej. Ile osób straci pracę na Wyspach?

Gigant, o którym mowa, to Microsoft. Amerykańskie przedsiębiorstwo technologiczne planuje w tym tygodniu ogłosić masową redukcję stanowisk w firmie, dołączając tym samym do fali masowych zwolnień dokonanych przez innych gigantów, takich jak Amazon, Meta czy Twitter. Według informacji, do których dotarła telewizja Sky News, pracę ma stracić nawet 5 proc. obecnej siły roboczej Microsoftu, czyli ponad 10 000 ludzi. Z kolei Bloomberg poinformował, że duża liczba zwolnień dotyczy działów inżynieryjnych Microsoftu i że jest ona „znacznie większa” niż redukcja siły roboczej w skali 1 proc., której firma dokonała w zeszłym roku.







Branża technologiczna nie jest odporna na kryzysy

W wywiadzie dla CNBC na początku tego roku szef Microsoftu, Satya Nadella zaznaczył, że branża technologiczna musi się przygotować na kolejne dwa lata walki o jako takie utrzymanie się na powierzchni, zanim ponownie odnotuje wzrost. Nadella dodał, że Microsoft nie jest „odporny na globalne zmiany”, w tym na „dotkliwą recesję”, z którą mierzy się wiele państw świata. Dodatkowo branża technologiczna stoi teraz w obliczu zmniejszonego popytu, który wcześniej był stymulowany przez pandemię Covid-19. - Mieliśmy duże przyspieszenie podczas pandemii, a teraz nastąpiła pewna normalizacja tego popytu. Na dodatek w niektórych częściach świata panuje prawdziwa recesja – wytłumaczył szef Microsoftu.

Ile osób straci pracę w Wielkiej Brytanii?

Nie jest na razie wiadome, ile miejsc pracy w Microsofcie zostanie zredukowanych w samej Wielkiej Brytanii. Gigant nie odpowiedział jeszcze na to pytanie mediom, pomimo postawionego mu o to pytania. Wiadomo jest natomiast, że na dzień 30 czerwca 2022 roku firma zatrudniała łącznie około 221 000 pełnoetatowych pracowników, w tym 122 000 w USA i 99 000 w pozostałych częściach świata. O masowych zwolnieniach firma poinformowała także na tydzień przed publikacją kwartalnego raportu Microsoftu. A dodajmy, że w ciągu ostatniego roku akcje Microsoftu poszły w dół o jedną czwartą.

Microsoft dokonał już masowych zwolnień w październiku 2022 roku, gdy z korporacją pożegnało się blisko 1000 osób. Firma tłumaczyła wówczas, że jest zmuszona tego dokonać z uwagi na najwolniejszy wzrost przychodów firmy w ostatnich pięciu latach. Z drugiej strony Microsoft przymierza się do przejęcia amerykańskiego wydawcy i producenta gier wideo - Activision Blizzard. Firma miałaby przejść pod skrzydła amerykańskiego giganta już w połowie 2023 roku, a kwota transakcji opiewałaby na ok. 69 mld dolarów.

Seria zwolnień u gigantów

Microsoft wpisuje się w serię masowych zwolnień, jakie mają ostatnio miejsce w obrębie międzynarodowych gigantów. W pierwszej połowie stycznia Amazon poinformował o tym, że planuje zwolnić 18 000 pracowników na całym świecie, czyli najwięcej w całej historii firmy. A celem takiego drastycznego posunięcia ma być redukcja kosztów. Poza tym Amazon ogłosił zamknięcie trzech z ponad 30 magazynów w Wielkiej Brytanii i siedmiu małych miejsc dostaw, co grozi zwolnieniem 1300 pracowników. Zamknięte mają zostać magazyny w Doncaster, Hemel Hempstead i Gourock.

Amazon stanął w obliczu globalnej niepewności gospodarczej, a dodatkowo wzrosły koszty w magazynach Amazona i operacjach dostawczych, ponieważ niedobory pracowników, zwłaszcza na wykwalifikowanych stanowiskach, takich jak kierowcy wózków widłowych i ciężkich ciężarówek, zmusiły firmę do podwyższenia wynagrodzeń. Rzecznik Amazona powiedział BBC, że decyzja o zamknięciu magazynów w Wielkiej Brytanii została podjęta po przeglądzie operacji w kraju i była „całkowicie niezwiązana” z szerszymi cięciami, które dotyczą głównie pracowników biurowych.

Jednocześnie jednak Amazon przygotowuje się do otwarcia nowych magazynów dostawczych w Peddimore w West Midlands i Stockton-on-Tees w hrabstwie Durham, które mają dać pracę 2500 osób.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Pasażer nagrał swoje ostatnie chwile przed śmiercią. Do sieci trafiło wideo z wnętrza samolotu, który rozbił się w Nepalu

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Co dziesiąty mieszkaniec UK myśli o oddaniu zwierzęcia ze względu na presję związaną z kosztami utrzymania

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!