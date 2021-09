Gigant odzieżowy NEXT ostrzega przed rosnącymi cenami i problemami z dostawami w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Gigant odzieżowy NEXT wprost ostrzega klientów przed rosnącymi cenami, a także przed prawdopodobnymi problemami z dostawami w okresie świątecznym. Wyższe ceny i problemy w zaopatrzeniu to skutek niedoboru kierowców tirów na Wyspach, a także braku pracowników spowodowany przede wszystkim exodusem z UK pracowników z UE.

Next po raz kolejny podwyższył swoje całoroczne prognozy dotyczące wzrostu sprzedaży, ale też ostrzegł klientów przed rosnącymi cenami i brakiem personelu w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. Gigant odzieżowy wprost przyznał, że w UK mają miejsce poważne problemy z łańcuchem dostaw, a wyższe koszty frachtu spowodowały wzrost cen o ok. 2 proc. w pierwszej połowie roku. Niestety, z informacji, jakimi dysponuje firma wynika, że wzrost cen transportu będzie kontynuowany w przyszłym roku, a ceny podskoczą jeszcze o ok. 2,5 proc. w pierwszej połowie 2022 roku. Next przyznaje dodatkowo, że w niektórych segmentach działalności firmy zwyczajnie nie ma rąk do pracy, a niedobory kadrowe są szczególnie odczuwalne w logistyce i magazynach, co może negatywnie wpłynąć na poziom zaopatrzenia w szczycie sezonu świątecznego.

Prezes Next'a gorąco popierał Brexit – teraz prosi rząd o pomoc

Co zupełnie zaskakujące, prezes Next'a Lord Simon Wolfson swego czasu gorąco popierał Brexit, a teraz wzywa rząd do działania i pomocy przedsiębiorcom, którzy borykają się m.in. z niedoborem pracowników. „Przewidujemy, że bez złagodzenia przepisów imigracyjnych nasze usługi prawdopodobnie ulegną pogorszeniu w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia. (…) Kryzys związany z brakiem kierowców tirów był do przewidzenia i spodziewano się go od wielu miesięcy. W trosce o gospodarkę Wielkiej Brytanii w sensie makro mamy nadzieję, że rząd przyjmie bardziej zdecydowane podejście do nadchodzącego kryzysu umiejętności [ang. skills crisis – przp.red.] w magazynach, restauracjach, hotelach, domach opieki i wielu branżach sezonowych. Podejście oparte na popycie, aby zapewnić krajowi pracowników z potrzebnymi umiejętnościami, jest teraz niezbędne” – czytamy w komunikacie giganta odzieżowego.