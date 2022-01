„Gierek” - historia przywódcy PRL jakiej nie znaliście! W kinach w UK już od 28 stycznia

Edward Gierek do dziś wzbudza wśród Polaków mieszane uczucia. Jedni przypominają, że za Gierka żyło się naprawdę dobrze, a inni ripostują, że dekada gierkowska tylko pozornie była korzystna, bo w efekcie przyczyniła się do wieloaspektowego kryzysu gospodarczego i ogromnego zadłużenia Polski na Zachodzie.

O odpowiedź na pytanie, jaki rzeczywiście był Edward Gierek, pokusili się twórcy najnowszej produkcji filmowej „Gierek”, która już 28 stycznia trafi na ekrany kin w Wielkiej Brytanii.

Jaki naprawdę był Edward Gierek – prawdopodobnie najbardziej szanowany wśród Polaków przywódca PRL? Z kim się przyjaźnił, jakie kierowały nimi namiętności i czego się bał? To wszystko pokazał na dużym ekranie reżyser Michał Węgrzyn, na podstawie ambitnego scenariusza autorstwa Michała Kalickiego, Krzysztofa Tyszowieckiego i Rafała Wosia. W filmie wystąpiła plejada polskich gwiazd, począwszy od Michała Koterskiego, który zagrał rolę samego Edwarda Gierka (to bezsprzecznie jego najważniejsza rola w dotychczasowej karierze), przez Małgorzatę Kożuchowską (Stanisława Gierek), Jana Frycza (Prymas Stefan Wyszyński) i Cezarego Żaka (Leonid Breżniew), aż po Krzysztofa Tyńca, Macieja Zakościelnego, Agnieszkę Więdłochę, Sebastiana Stankiewicza, Antoniego Pawlickiego, Rafała Zawieruchę i Ewę Ziętek.

Sekrety i tajemnice Edwarda Gierka, I sekretarza KC PZPR, który do dziś budzi kontrowersje, ale też i wiele pozytywnych emocji, będzie można zobaczyć na dużym ekranie w UK już od 28 stycznia! Akcja filmu obejmuje 10 najważniejszych lat życia Edwarda Gierka z punktu widzenia polskiego obywatela, co pozwala skupić się na jego najważniejszych osiągnięciach i największych porażkach w trakcie rzeczywistego rządzenia krajem. A zatem... zobaczmy to jeszcze raz!

Już od 28 stycznia film „Gierek” będziecie mogli obejrzeć w kinach na terenie całej Wielkiej Brytanii. Dokładną listę kin znajdziecie poniżej:

