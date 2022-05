Genetycznie edytowane pomidory mogą trafić do sprzedaży w Anglii

Już wkrótce w Anglii będzie można kupić genetycznie edytowane pomidory, które będą wpływać na większy poziom witaminy D w organizmie człowieka. Decyzja w tej sprawie może zostać podjęta w Izbie Gmin już dziś.

Naukowcy z Norwich stworzyli pomidory poprzez edycję ich kodu genetycznego, dzięki czemu będą one zwiększały produkcję witaminy D w organizmie człowieka po spożyciu. Efekt ten udało się uzyskać dzięki technice, która nie jest obecnie wykorzystywana do produkcji żywności w Wielkiej Brytanii ze względu na przepisy ustanowione przez UE. Dzięki Brexitowi udało się jednak "obejść" przepisy unijne. Pomidory, które zwiększają poziom witaminy D w organizmie, mogą należeć do pierwszych upraw edytowanych genetycznie warzyw dopuszczonych do sprzedaży w Anglii. Czy tak się stanie? W środę 25 maja 2022 roku odbędzie się czytanie ustawy o komercyjnej uprawie roślin, których geny były edytowane.

Jak podaje serwis informacyjny BBC, jedna na sześć osób w Wielkiej Brytanii cierpi na niedobór witaminy D, która jest niezbędna dla silnych kości i prawidłowego funkcjonowania mięśni oraz pomaga zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka.

Czy władze UK dopuszczą do sprzedaży genetycznie edytowaną żywność?

Prof. Cathie Martin, która kierowała badaniami w John Innes Centre, powiedziała, że ​​opracowanie opublikowane w "Nature Plants" może być niezwykle korzystne dla całego brytyjskiego społeczeństwa. "W przypadku ludzi pół godziny na słońcu każdego dnia wystarczy, aby wytworzyć wystarczającą ilość witaminy D. Ale wielu ludzi nie ma tego czasu na zewnątrz i dlatego potrzebują suplementów. Same pomidory mogą stanowić kolejne źródło witaminy D" - komentowała.

Jeśli ustawa "przejdzie" przez parlament, to genetycznie edytowane pomidory będą pierwszym warzywem tego typu, które będzie można kupić w angielskich sklepach.

Decyzja w tej sprawie może zapaść już dziś

Edycja genów to stosunkowo nowa technologia. Polega na włączaniu i wyłączaniu genów poprzez wycięcie niewielkiej części DNA rośliny. Starsza technika modyfikacji genetycznej polega na wprowadzaniu genów, czasami pochodzących z zupełnie innego gatunku. W krajach UE obie te metody są zakazane od 25 lat. Zakaz produkcji żywności GMO został wprowadzony ze względu na obawy związane z bezpieczeństwem i sprzeciwem opinii publicznej wobec tej technologii.

Rząd Wielkiej Brytanii zdecydował, że edycja genów może być bezpieczna. Dzięki ustawie możliwy będzie komercyjny rozwój tej technologii w Anglii. Na tym etapie przepisy dotyczące upraw genetycznie modyfikowanych nie zostaną złagodzone.