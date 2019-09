Gdzie warto, a gdzie nie warto migrować? Plusy i minusy życia w Wielkiej Brytanii - zgadzasz się z takim zestawieniem?

Na popularnym polskim portalu społecznościowym Wykop pojawił się wątek dotyczący emigracji. Jeden z wykopowiczów - internauta ukrywający się pod nickiem Kazach_z_Almaty - zestawił plusy i minusy życia i pracowania w Wielkiej Brytanii. Sprawdźcie, jak w jego ocenia wygląda emigracja do UK!

"Ostatnio robię sobie obszerny risercz o tym, jak towarzyszące naszemu narodowi zjawisko migracji prezentuje się pod kątem "opłacalności" i ogólnego sensu w 2019 roku. Świat się szybko zmienia. Kraje, gdzie płynęła fala Polaków, tracą na atrakcyjności i zyskują na przestrzeni kolejnych lat." - pisze we wstępie użytkownik Wykopu. Zwraca uwagę, że "gdzie indziej "jeżdżono" za II RP, gdzie indziej za PRL, a gdzie indziej w latach '90 i '00." A jak jest teraz? Gdzie, w dniu dzisiejszym, w 2019 roku opłaca się Polakom udawać na emigrację? Czy Wielka Brytania jest nadal dobrym wyborem pod tym względem?

W rzeczonym wątku przygotowano ciekawe zestawienie plusów i minusów emigracji do UK. Prezentuje się ono następująco:

PLUSY:

Lepsze zarobki w rozumieniu osoby budującej majątek i szukającej stabilizacji.

Szybciej i łatwiej można sobie przez to pozwolić na spełnienie podstawowych konsumpcyjnych potrzeb i odkładanie.

Życzliwsi, mniej ponurzy i na ogół bardziej pozytywni ludzie.

Duży rynek pracy i łatwo znaleźć pracę z godną pensją.

Mniej biurokracji, łatwiejsze procedury urzędnicze, prostsze podatki.

Pogoda w wielu miejscach nie jest taka zła - np. południowa Anglia jak Bristol lub Walia.

Wolniejsze tempo życia.

Dobry system edukacji.

Ruch lewostronny jest wygodniejszy i bardziej naturalny dla manualnych odruchów.

Dobra infrastruktura rowerowa.

Niskie ceny w supermarketach.

Zróżnicowane i piękne krajobrazy.

Ogólna wolność osobista, ubierasz się jak chcesz, umawiasz z kim chcesz, ludzie mają to w d***e.

Szeroko pojęta rozwinięta kultura i związane z tym wydarzenia w miastach.

Stosunkowo blisko Polski, samolotem 2 godziny.

Dobre miejsce do spokojnego wychowania dzieci.

MINUSY

Rosnąca fala przestępczości, młodociani przestępcy sięgają po noże i robią z ulic kolejnych miast Detroit.

Fatalny standard wielu nieruchomości, problemy z grzybem, dziwne rozwiązania jak np. podwójne krany, ciasnota.

Brudne powietrze, zanieczyszczenie smogiem wielu miast.

Duży problem z pijaństwem i grubiańskim życiem nocnym.

Dużo bezdomnych.

Niepewne losy statusu Polaków po Brexicie.

Często spotykana ksenofobia autochtonów wobec emigrantów z Europy Wschodniej.

Ponura pogoda w wielu regionach, duża wilgoć i poczucie chłodu.

Rozczarowujący poziom służby zdrowia.

Fatalny, drogi, niepunktualny i słabo rozwinięty transport publiczny w wielu miastach.

Rosnące ceny nieruchomości.

Powszechny problem zadłużania się i życia na kredyt. Wielu ludzi tak naprawdę nie stać na dostatnie życie.

Zbyt dużo "g***noprac", które przyciągają nieuczciwych oszustów, którzy nie płacą, wyzyskują itd.

Całą dyskusję na ten temat znajdziecie pod tym liniem.

"Żyłeś na #emigracja, mieszkałeś, pracowałeś, planujesz wyjechać, masz na niej rodzinę, odwiedziłeś ją? Daj znać w komentarzu! Gdzie dzisiaj, zdaniem Was, warto szukać lepszego, dostatniejszego i bardziej komfortowego życia?" - w taki sposób wykopowicz kończy swój wywód zachęcając jednocześnie innych do wyrażania swoich opinii.

