Gdzie w Wielkiej Brytanii wariant Delta rozprzestrzenia się najszybciej?

Fot. Getty

Wariant DELTA, zwany powszechnie wariantem indyjskim, jest dwu-, a nawet trzykrotnie bardziej zaraźliwy niż wariant koronawirusa z Wuhan. Na Wyspach wariant DELTA obecny jest już od jakiegoś czasu, a gdzie rozprzestrzenia się najszybciej?

Najnowsze dane pokazują, że współczynnik reproduktywności indyjskiego wariantu Delta wynosi od 5 do 8. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że współczynnik reproduktywności pierwotnego wariantu koronawirusa z Wuhan wynosił ok. 2,5. Wariant DELTA jest obecnie najbardziej zaraźliwą mutacją koronawirusa na świecie - jeszcze bardziej zakaźną, niż brytyjski wariant ALFA. Niestety wariant ten nie tylko pojawił się na Wyspach, ale też coraz bardziej w UK się rozprzestrzenia, powodując kolejny, gwałtowny wzrost zachorowań od czasu poluzowania większości ograniczeń lockdownu.

Gdzie w UK wariant DELTA jest groźny?

Najnowsze dane pokazują, że wariant DELTA szczególnie szybko rozprzestrzenia się na kilkunastu obszarach w UK. Poniżej prezentujemy wszystkie te obszary, gdzie należy zachować szczególną ostrożność:

Bedford

Birmingham

Blackburn with Darwen

Blackpool

Cheshire East

Cheshire West and Chester

Greater Manchester (Bolton, Bury, Manchester, Oldham, Rochdale, Salford, Stockport, Tameside, Trafford, Wigan)

Kirklees

Lancashire County (Burnley, Chorley, Fylde, Hyndburn, Lancaster, Pendle, Preston, Ribble Valley, Rossendale, South Ribble, West Lancashire, Wyre)

Leicester

Liverpool City Region (Halton, Knowsley, Liverpool, Sefton, St Helens, Wirral)

Hounslow (Wielki Londyn)

North Tyneside

Warrington

Rząd apeluje, by na wszystkich wymienionych wyżej obszarach mieszkańcy zachowywali odpowiedni dystans społeczny, unikali mieszania się gospodarstw domowych i spotkań w domach. Władze proszą też mieszkańców szczególnie zagrożonych obszarów o zaniechanie podróży do pozostałych części kraju.