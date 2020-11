Gdzie w UK można najłatwiej złapać koronawirusa? Badania pokazują, że w SUPERMARKECIE!

Fot. Getty

Za danych zebranych za pomocą aplikacji NHS Test and Trace wynika, że supermarkety to miejsca, w których ludzie są najbardziej narażeni na złapanie koronawirusa. Dopiero na kolejnych dwóch miejscach znalazły się szkoły – szkoły średnie i szkoły podstawowe.

Analiza danych zebranych za pomocą aplikacji NHS Test and Trace wykazała, że w okresie od 9 do 15 listopada na COVID-19 zachorowało 128 808 osób. Po prześledzeniu miejsc, w których bywały osoby zarażone okazało się, że najczęściej były to supermarkety. Dopiero na dwóch kolejnych miejscach znalazły się szkoły – w pierwszej kolejności szkoły średnie, a dalej szkoły podstawowe.

Poniżej prezentujemy, w których miejscach wspólnych ludzie są najbardziej narażeni na złapanie koronawirusa według danych pochodzących z aplikacji NHS Test and Trace: